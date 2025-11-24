Hugo González y los Celtics vuelven a sumar ante los Magic

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Hugo González y su equipo, los Boston Celtics, han derrotado este domingo a los Orlando Magic por 138-129, en un encuentro que ha sido un festival ofensivo por parte de ambas franquicias, aunque el alero madrileño ha anotado únicamente un solo punto y ha repartido dos asistencias en los nueve minutos que ha estado en pista.

Por seguido partido consecutivo, Joe Mazzulla ha vuelto a contar con Hugo González. El exjugador del Real Madrid ha terminado el encuentro con un punto, un rebote y dos asistencias, destacando más en el aspecto defensivo, en un encuentro en el que han brillado los ataques de ambos equipos, con los Celtics anotando 80 puntos en la primera parte.

Esta alta anotación llegó tras un parcial de 21-8 a favor de los Celtics cuando quedaban tres minutos para el descanso. Los de Massachusetts consiguiendo una ventaja de 23 puntos respecto a los Magic, que empezaron a notar el esfuerzo que habían hecho la noche anterior en la victoria frente a los New York Knicks.

El escolta estadounidense Jett Howard consiguió reducir esta diferencia en el último cuarto anotando 22 puntos. Aunque el triunfo se quedó en el TD Garden, con los Celtics volviendo a sumar después de la derrota frente a los Brooklyn Nets. El alero Jaylen Brown fue el mejor (35 puntos) del conjunto verde, que vuelve a los puestos de 'Play-In' y suma su cuarta victoria en los últimos cinco partidos.