Hugo González firma su mejor noche en la NBA en el triunfo de los Celtics

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Hugo González y su equipo, los Boston Celtics, han vencido este jueves a los Washington Wizards por 101-146, en un partido en el que el alero madrileño (14 puntos) ha logrado su récord de anotación, con un excelente 85,7 por ciento en tiros de campo, además de capturar cinco rebotes y realizar un gran tapón.

Tras destacar en este inicio de temporada en defensa, Hugo González se ha soltado en ataque en este triunfo muy cómodo de los Celtics, que fueron en todo momento por delante en el marcador. El jugador español disputó 17 minutos, brillando especialmente en el último cuarto, en el que anotó 11 de sus 14 puntos.

Este es el tercer triunfo consecutivo de los Celtics, que no pudieron contar con su máxima estrella Jaylen Brown, quien se perdió el encuentro por enfermedad. La ausencia del alero estadounidense provocó que Derrick White asumiera más protagonismo (30 puntos) y liderase la cómoda victoria del equipo de Joe Mazzula.

Gracias a este gran momento de forma, los Celtics se sitúan en la quinta posición en la Conferencia Este, posición que da acceso a los 'Playoffs' de forma directa. Hugo González tendrá la ocasión de repetir esta gran actuación en el encuentro de este viernes frente a Los Angeles Lakers en el TD Garden.