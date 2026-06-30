Hugo González: "Jugar con tu selección en tu ciudad es un sueño para cualquiera"

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MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alero de los Boston Celtics Hugo González ha reconocido que jugar con la selección española de baloncesto en su ciudad, Madrid, en la ventana de clasificación para el Campeonato del Mundo de Catar 2027, es un sueño para cualquier jugador y que por eso "no" se lo quería "perder".

"Es lo que cualquier chico pequeño puede soñar, jugar con su selección en su ciudad. Para mí es un aditivo importante jugar en Madrid, no me lo quería perder y esto muy contento de estar", declaró ante los medios de comunicación en la VII Gala del Baloncesto Español, organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario 'Marca'.

Ahora, volverá a ponerse a las órdenes de Chus Mateo. "Llevaba sin venir ya un año y medio por diferentes cosas. En verano tuve la Summer League y consideraba que era importante quedarse el primer verano en Estados Unidos y luego ya, por diferentes motivos, como la temporada NBA, no pude venir a las ventanas. Pero sí que llego con muchas ganas de venir y con muchas ganas de jugar aquí", indicó.

Además, el madrileño aseguró que en Boston Celtics entienden que quiera jugar con España este verano. "Ellos lo entienden, ellos saben lo que es representar a tu país y además tú les dices lo importante que es para ti. Ellos son completamente comprensivos con eso", manifestó, antes de agradecer el premio a 'Jugador nacional en competición internacional' recibido durante la gala. "Trabajas para eso, pero es verdad que que te lo reconozcan siempre sienta bien. Aún así, aunque no hubiera sido reconocido, yo creo que el trabajo era bueno y es con lo que me quedo de la temporada", expresó.

En otro orden de cosas, González habló de cómo se presenta su segunda temporada en la NBA. "Yo creo que todos son diferentes, no sé si hay alguno más o menos difícil. Sé que todos son diferentes, cada uno tiene sus objetivos. Está claro que cuando vienes como 'rookie' tienes unos objetivos diferentes a cuando ya vas al segundo año, pero como del segundo al tercero, el tercero al cuarto. Es más intentar saber cuáles son tus objetivos para la temporada, para cuando llegue el final ver si los has cumplido", indicó.

Por último, se deshizo en elogios hacia su entrenador en la franquicia de Massachusetts, Joe Mazzulla. "Es un apoyo no solo para mí, sino para todos los jugadores. Es ese tipo de persona que intenta ser lo más cercano que pueda al jugador fuera de la pista, y dentro de la pista es el tipo de entrenador que te exige hasta sacar tu mejor nivel. Agradezco mucho que esté aquí, ya lo sabe, y estoy muy agradecido de que haya venido", finalizó.