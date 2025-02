GUADALAJARA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid y la selección española de baloncesto Hugo González, integrante del programa 'Golden Boys 2.0', reconoció este martes que "todo se está acelerando un poco" en su carrera, pero está "preparado para todo lo que venga", en su primer concentración con el equipo entrenado por Sergio Scariolo.

"Sensaciones especiales, sobre todo, de felicidad, de mucha ilusión por la primera convocatoria con la Absoluta, algo que tenía muchas ganas de que llegara algún día. He tenido la suerte de que ha sido pronto en mi carrera profesional y ojalá vengan muchas más", valoró a los medios el alero desde el Palacio Multiusos de Guadalajara, en su primera convocatoria con la selección absoluta.

El madrileño, de 19 años, admitió que "nunca" puedes esperar que Scariolo te convoque, porque "esperarse algo tan grande siempre es complicado". "Pero es un premio, sobre todo, a la temporada y al esfuerzo de todas las categorías inferiores y muy contento de que haya llegado ahora", repitió el subcampeón mundial Sub-17 en 2002 y subcampeón europeo Sub-18 en 2023.

"Todo se está acelerando un poco, pero estoy muy contento, muy preparado para todo lo que venga. Es para lo que hay que estar, para todo lo que te pida el entrenador, tanto Chus (Mateo) como ahora Sergio (Scariolo), lo que necesite y sin prisa", expresó.

En concreto, el seleccionador nacional le ha pedido en su primera convocatoria "compromiso" y "sacrificio", pero "ninguna indicación especial". "Simplemente que sea yo mismo y que disfrute de la experiencia", agregó.

"Todo el mundo me está arropando y me está ayudando mucho estos primeros dos entrenamientos. Se nota que soy el nuevo y que soy el más joven aquí. Me están ayudando todos mucho, sobre todo, los veteranos que han estado ya bastante más tiempo aquí. Y estoy muy agradecido por eso", comentó sobre sus primeras horas con la Absoluta.

Y se ha adaptado a 'La Familia', porque son "cosas que se notan siempre desde la U12". "La verdad que es algo que te van inculcando cada verano y aquí simplemente se reafirma. Yo creo que lo demuestran en cada día, en todas las convocatorias, en todos los torneos internacionales a los que vamos. Creo que es una seña de identidad de España", relató.

González siempre tuvo claro que en esta 'ventana', si salía la oportunidad, vendría con España. "Al final el calendario de la Euroliga y de la competición de ACB juntas es muy exigente. Pero es una semana en la que puedes elegir entre tomar un descanso o venir con la selección. Yo lo tenía claro", concluyó.