El Ilunion defiende exigido desde el inicio su trono de la Copa del Rey de baloncesto en silla

Archivo - Ilunion celebra la conquista de la Copa del Rey de BSR de 2025 - BSR ESPAÑA - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CD Ilunion buscará a partir de este viernes defender sus dos últimos triunfos en la Copa del Rey de baloncesto en silla en una edición 2026 que se presenta más igualada que nunca y que acogerá el pabellón Eva Manguán de la localidad madrileña de Móstoles hasta este próximo domingo 22 de febrero.

El equipo madrileño, el más laureado de la competición con 21 títulos, será el rival a batir por su condición de campeón para el Amiab Albacete, el Bidaideak Bilbao, el Amivel Reyes Gutiérrez, el Mideba Extremadura, el Menarini Joventut, el Econy Gran Canaria y el Fundación Aliados, en un torneo que se presenta abierto.

De todos modos, además de Ilunion, el Amiab Albacete, actual líder de la Superliga y campeón de Europa, y el Bidaideak Bilbao, parten como los teóricos principales favoritos por su actual temporada y por cómo suelen rendir en la Copa, con los tres sabiendo lo que es levantar el trofeo en los últimos años.

En este sentido, el sorteo deparó un cuarto de final de alto voltaje entre el defensor del título y el conjunto vizcaíno, campeón en 2022 y 2023. Una posible final anticipada en la primera ronda copera y que será el tercer choque entre ambos en esta campaña después que el Ilunion se impusiese en la final de la Supercopa de España y el Bidaideak lo hiciese en su pabellón en el duelo de la Superliga donde se mantiene invicto. El ganador de este cuarto de final se enfrentará al vencedor del choque entre el Econy Gran Canaria y el Fundación Aliados, sexto y séptimo clasificados ligueros, respectivamente.

Por el otro lado del cuadro va el Amiab Albacete, líder de la Superliga también sin perder ningún encuentro y que espera acabar por fin con algo de su mal fario en la Copa del Rey, un trofeo que se le ha resistido en los últimos años. Tras hacer historia al conquistarlo por primera vez en su casa en 2021, no lo ha conseguido de nuevo, perdiendo incluso las últimas tres finales.

Será claro favorito en su cuarto de final ante el Menarini Joventut, octavo clasificado del campeonato doméstico. El vencedor se enfrentará al del cruce entre el Amivel Reyes Gutiérrez, segundo de la Superliga, aunque con tres derrotas y dos partidos más que el Bidaideak, y el Mideba Extremadura, al que ya derrotó en liga a domicilio.

"La Copa del Rey es un torneo muy especial y siempre nos deja momentos vibrantes por el formato que tiene y la competitividad que demuestran los equipos. Estamos seguros que celebrar esta edición en Móstoles es un acierto y las expectativas puestas van a ser cubiertas con creces", aseguró Enrique Álvarez, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física.