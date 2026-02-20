Ilunion-Econy Gran Canaria y Amiab-Amivel, semifinales de la Copa del Rey de baloncesto en silla

Imagen del cuarto de final de la Copa del Rey de baloncesto en silla 2026 entre el CD Ilunion y el Bidaideak Bilbao - BSR ESPAÑA

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los duelos entre el CD Ilunion y el Econy Gran Canaria, y entre el Amiab Albacete y el Amivel Reyes Gutiérrez protagonizarán las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas que se está disputando hasta el domingo en el pabellón Eva Manguán de la localidad madrileña de Móstoles.

El cuarto de final más atractivo de la primera ronda copera era el que medía al Ilunion, actual campeón, y al Bidaideak Bilbao, ganador en 2023 y 2024, que se decantó del lado del primero por 79-67 gracias a su buena segunda parte que desenredó una primera parte igualada (33-33). El británico Gregg Warburton, con 22 puntos y siete asistencias, y la canadiense Kady Dandeneu (23).

El conjunto madrileño se cruzará en las semifinales con el Econy Gran Canaria, que batió al Fundación Aliados por 65-56 gracias en buena parte a su mejor arranque de partido que le permitió coger una ventaja que supo gestionar hasta el final. En la Superliga, el Ilunion ganó de forma muy clara (49-85) al equipo canario.

La otra semifinal la disputarán el Amiab Albacete y el Amivel Reyes Gutiérrez, primer y segundo clasificado del campeonato doméstico. El conjunto manchego, actual campeón de Europa, no dio demasiadas opciones al debutante Menarini Joventut, al que ganó por 73-41 en un partido que dominó de principio a fin.

Por su parte, el equipo malagueño también se impuso con cierta solvencia en el cuarto de final que abrió esta Copa del Rey al Mideba Extremadura, al que derrotó por 71-50, aunque tuvo que esperar al último cuarto para sentenciar a su rival de la mano de Carlos Martínez, autor de 24 puntos, y citarse con un Amiab que le arrolló en el choque liguero (82-53).