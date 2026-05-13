Iyana Martín anuncia su marcha del Perfumerías Avenida

Archivo - Iyana Martín en una imagen de archivo - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La joven base española Iyana Martín confirmó este miércoles su marcha del Perfumerías Avenida, equipo en el que ha estado las dos últimas temporadas y del que se despide para continuar "un viaje que no ha hecho nada más que empezar".

La asturiana, que no quiso desvelar nada de su futuro y que ya había anunciado que no se iría este verano a la WNBA tras ser elegida en el número 7 del 'draft' por las Portland Fire, celebró haber vivido este "viaje" en un club al que llegó en 2024 procedente del Segle XXI.

"Me ha permitido pensar, tropezarme, equivocarme, aprender, pero sobre todo disfrutar. Un viaje que me ha permitido conocer a personas que se han ganado con mi vida de la escala de la responsabilidad. Un viaje que, por suerte, no ha hecho más que empezar", indicó en su despedida.

La internacional de 20 años reconoció que "Salamanca era la primera parada". "Y como nos ha pasado a todos, cuando estás viajando y te lo estás pasando bien en una ciudad, no quieres coger el tren para ir a la próxima. Pero el tren a veces nos terapeuta y tienes que elegir si subir o no", subrayó, confesando que no había sido "una decisión fácil" el dejar el Perfumerías Avenida. "Pero ha llegado la hora de subirme al tren y continuar mi vida", reiteró.

Por su parte, el club salmantino le dio las "gracias por tanto". "Sólo dos años, pero qué dos años nos has dado. Hemos reído contigo, llorado cuando has llorado y, sobre todo, celebrado cada una de tus genialidades. No necesitas suerte, tú te la fabricas. Siempre serás una de las nuestras. Salamanca y este club son tu casa", escribió en su perfil oficial de 'X'.