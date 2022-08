Sebas Saiz: "No es obligación, pero emociona poder seguir lo que dejaron los mayores"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pívot de la selección española Sebas Saiz recalcó este viernes que están viviendo una concentración "diferente" por la ausencia de "leyendas" y que aunque no tienen la "obligación" de continuar lo que dejaron sí les "da emoción".

"Esta convocatoria es diferente por los jugadores que ya no están. Siempre estaban los hermanos Gasol y otras leyendas del baloncesto español que ya no están, pero tenemos que asumir ese papel y seguir adelante. No es la obligación de seguir lo que han dejado, pero da emoción poder continuar lo que dejaron los mayores", confesó Saiz a los medios tras el entrenamiento del combinado nacional.

En este sentido, recordó que han "aprendido de todos los que han estado antes". "Nos han enseñado a competir y lo hemos aprendido rápido. Ahora venimos con las mismas ganas, mentalidad e ideas de ganar siempre", comentó. "El hambre para venir siempre es la misma, llegar hasta e final intentar ganar a todos los que se nos pongan por delante. Ese es nuestro objetivo", añadió.

El jugador del Alvark Tokyo dejó en manos de Sergio Scariolo su presencia o no en la lista final para el Eurobasket. "Eso lo decide él, pero daré mi cien por cien cada día. Creo que si sigo haciéndolo bien puedo tener un lugar en el grupo, pero es decisión de Sergio", advirtió.

Saiz indicó que está siendo "una semana dura de trabajo" en la que lo están dando "todo" y "acogiendo a los chavales nuevos". "Es un grupo nuevo, con gente también muy veterana, y estamos adaptándonos todos a lo que nos dice Sergio", declaró.

Finalmente, el pívot de la selección no cree que resulte más "difícil" esta concentración por ser tan numerosa. "Todos sabemos lo que tenemos que hacer, todos vamos a una y acatamos rápido lo que nos dice Sergio, eso hace todo mucho más fácil", sentenció.