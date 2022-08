Rudy Fernández: "A este equipo hay que exigirle esfuerzo y actitud, esa sería mi medalla"

"Estos años me han dado sabiduría para inculcar todo lo que he aprendido de grandes jugadores y leyendas"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alero y capitán de la selección española Rudy Fernández insistió en que al "equipos de reconstrucción" que presenta ahora el combinado nacional "no hay que exigirle medalla" en el Eurobasket, ya que cree que sería "egoísta" por su parte, sino que les pide "esfuerzo y actitud" sobre la pista, al tiempo que admite que su largo periplo internacional le ha dado han "sabiduría" para inculcar todo lo que ha "aprendido de grandes jugadores y leyendas".

"No hay que exigir medalla, no hay que exigir a este equipo entrar en medalla, hay que exigir esfuerzo y actitud, esa sería mi medalla. He tenido la suerte de conseguir muchos éxitos y medallas, yo les pido ahora que den esfuerzo y actitud. Sería muy egoísta por mi parte pedirle una medalla al equipo. Les pido que se dejen la piel en la pista", afirmó Fernández en una entrevista a Europa Press.

El jugador, de 37 años, capitán de la selección, recalcó que "sería un error" pedir a los más jóvenes que "estén arriba del todo", después de todos los éxitos de 'La Familia' en las últimas casi dos décadas. "En Tokio no se llegó al objetivo que se tenía. Estas dos últimas décadas, la selección ha sido espectacular, toda la gente ha encajado muy bien en el grupo y después, a la hora de conseguir objetivos, se han conseguido más de los que pensaba", comentó.

El balear debutó con la selección en 2004, cuando inició una era dorada en el combinado nacional, cosechando dos Mundiales (2006 y 2019), tres Eurobasket (2009, 2011 y 2015) y dos platas olímpicas (2008 y 2012), entro otros éxitos. Así, recuerda cómo en el último oro mundial, en China, se dijo que España encaraba el torneo "con un equipo de reconstrucción, porque era "la primera vez" que no había un jugador de la exitosa generación del 80 de los Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes o José Manuel Calderón.

"Pero en ese equipo estaban Marc Gasol, Ricky Rubio, los Hernangómez, y creíamos en nuestro trabajo. Ahora es diferente, hemos perdido a dos referentes como Marc y Ricky, y los veteranos no tenemos que exigir a los nuevos que estén al nivel de estos jugadores, sino que se esfuercen para intentar ser competitivos", destacó sobre la labor de los pesos pesados del vestuario con los recién llegados.

Así, evocó al 'hashtag' utilizado por los medios de la selección -'La Familia'- para poner en valor la "sintonía" fuera de la pista y el "ambiente" en el vestuario como dos pilares del equipo. "La gente que va entrando va viendo la sintonía que hay fuera, y dentro de la pista es donde está la responsabilidad de intentar hacerlo bien, pero lo bueno es el ambiente que se crea fuera, eso hace especial venir cada verano", destacó, asegurando que "las ganas tienen que estar por encima de todo". "Y se está viendo en los entrenamientos".

Sin embargo, el ex de Joventut, Portland Trail Blazers y Denver Nuggets aseveró que "por entrenar y darlo todo no llega el éxito", y reiteró a la hora de quitar presión y responsabilidad al equipo de "reconstrucción" que existe en la actualidad. "No hay que exigir éxito, hay que exigir esfuerzo. Puede ir bien o mal, pero el esfuerzo y la actitud es nuestra responsabilidad. Los jóvenes se están adaptando muy bien", expresó.

"Piernas frescas hay y eso en el baloncesto es importante. Yo ya tengo 37 años y voy notando que cada verano es más complicado. Tengo que hacer mis rutinas y ellos (los jóvenes) van 'a saco', pero eso es bueno. La lectura que tengo no la pueden tener Héctor (Alderete) o Juan (Núñez) por esa falta de experiencia", manifestó Rudy Fernández, agradecido por ser "un afortunado por haber vivido tantos años en la selección".

SOBRE LASO: "LAS COSAS SE PODRÍAN HABER HECHO MEJOR"

El balear celebró que las lesiones le hayan "respetado", así como que los entrenadores que han pasado por el equipo desde su debut en 2004 hayan visto que podía "ayudar". "Estos años me han dado sabiduría para inculcar todo lo que he aprendido de grandes jugadores y leyendas", añadió.

Respecto a la polémica con la incorporación de Lorenzo Brown, nacionalizado español en el mes de julio, en la convocatoria para esta preparación de cara al Eurobasket que comenzará el 1 de septiembre, recalcó que "se está adaptando bien".

"Va a ser un jugador muy importante, ha hecho una gran temporada en Euroliga. Prefiero a Lorenzo, que deja un pasaporte para estar con España, que otros jugadores que han intentado estar y al final no han estado. Como capitán y competidor estoy encantado de tener un jugador como Lorenzo en nuestro equipo", sentenció.

Finalmente, como uno de los pesos pesados del Real Madrid, abordó la salida del banquillo blanco de Pablo Laso "por razones médicas" después de su episodio coronario agudo. "Ha sido una leyenda y un entrenador que lo ha dado todo, pero somos gente de club y nos debemos a sus decisiones", admitió.

"Esto pasa, podría haberme pasado a mí. Las cosas se podrían haber hecho mejor, pero ya están hechas, ojalá se puedan reencontrar otra vez y puedan, uno darle las gracias al club y el otro dar las gracias al entrenador, que ha hecho más grande al club", zanjó el balear.