Jantunen ficha por el Real Madrid hasta 2028

Archivo - El ala-pítot finalandés Mikael Jantunen. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot finlandés Mikael Jantunen se ha convertido este miércoles en nuevo jugador del Real Madrid, al que llega procedente del Fenerbahçe turco y con el que ficha para las dos próximas temporadas, para reforzar la zona interior del conjunto de Pedro Martínez.

"El Real Madrid CF y Mikael Jantunen han alcanzado un acuerdo por el que el ala-pívot, procedente del Fenerbahçe, será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-2028", apunta el comunicado emitido por la entidad blanca.

Jantunen es internacional por Finlandia y, a lo largo de su carrera, ha logrado los campeonatos de Liga de Bélgica, Francia y Turquía, entre otros títulos en esos países. En la temporada 2023-2024 ganó la EuroCup con el Paris Basketball. La temporada pasada, con el Fenerbahçe, se proclamó campeón de la Liga, la Copa y la Supercopa de Turquía.

El finlandés se convierte en el tercer refuerzo del equipo blanco, después de las llegadas del también ala-pívot Jaime Pradilla y el alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot.