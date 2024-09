Joan Peñarroya y Pedro Martínez acercan la figura del entrenador en 'Time Out' de la ACB

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los entrenadores del Barcça, Joan Peñarroya, y del Valencia Basket, Pedro Martínez, son los protagonistas del nuevo reportaje de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), presentado este miércoles, 'Time Out', en el que muestran las interioridades de su puesto, y reflexionan sobre las diferentes situaciones que se afrontan en un verano en el que se preparan para sus nuevos proyectos.

La cinta comienza con el nuevo técnico del Barça en el mes de mayo esperando una oferta para volver a entrenar, después de ser despedido del Baskonia en noviembre. Peñarroya aparece compartiendo tiempo jugando al golf con su hijo y jugador Marc, y su padre Severiano de 81 años, que recibió una gran alegría cuando se enteró de que su hijo se iba a convertir en el nuevo técnico azulgrana.

"No me había pasado nunca que me destituyeran, y menos tan pronto. Han pasado muchos meses y me lo he tomado como he podido", lamentaba entonces Peñarroya, consciente de que el mercado de entrenadores es "limitado" y que reconocía que si dependiera de él "haría meses" que estaría entrenando. Para él, lo más importante es estar en un sitio "donde crean en ti y haya proyecto".

De camino a su presentación apuntaba que vuelve "a la normalidad de un entrenador", y recordó que la primera conversación para su fichaje por el Barça fue con Mario Fernández, uno de los directivos del conjunto azulgrana, y a partir de ahí tuvo "una comunicación muy fluida" con él, y con el director deportivo Juan Carlos Navarro y el secretario de la junta directiva Josep Cubells.

El catalán reconoció que su padre "se volvió un poco loco" porque "es más 'culer' que el palo de la bandera". "Al patriarca hay que calmarlo, que está acelerado", dijo entre risas un Peñarroya que también habló sobre cómo debe ser su relación con los jugadores de la plantilla.

"Yo no pretendo ni mucho menos ser amigo de mis jugadores. Tenemos una relación más o menos cercana, porque la amistad no la tenemos. Hay que marcar un poco el terreno. Yo creo que es importante intentar tener química. Y eso no se construye desde la pretemporada, pero sí que es un buen momento para empezar a sentar las bases de lo que uno quiere ser", señaló.

Por su parte, Pedro Martínez disputaba el 21 de mayo su último partido en el banquillo del Baxi Manresa en el Playoff de la Liga Endesa ante el Unicaja, recibiendo una gran ovación de la afición después de confirmarse la derrota, pidiéndole que se quedase.

En la rueda de prensa posterior, el técnico era preguntado por su futuro, a lo que respondió que "no" lo sabía, y que "no era el momento para decirlo". Martínez se muestra consciente de que el conjunto manresano era conocedor de sus aspiraciones deportivas de crecimiento profesional y "aceptar un reto que tenga unas posibilidades deportivas que Manresa "no" le podía "dar".

Antes de confirmarse su regreso al Valencia Basket siete años después de conquistar la Liga Endesa con el conjunto valenciano, reflexiona sobre el mundo del entrenador de baloncesto después de su dilatada carrera en el banquillos. Para él, lo más importante es "tener una buena oferta, no muchas".

"Muchos veranos no tienes ninguna oferta, y da gracias que tengas trabajo. Yo he tenido veranos que no tenías nada y empiezas sin entrenar, y piensas que te ficharán a mitad de temporada", confiesa el entrenador, que días después ya estaba siendo presentado por el conjunto 'taronja'.

Hasta cristalizar el regreso, se sucedieron "muchísimas llamadas y conversaciones" para llegar a un acuerdo. "La salida con Manresa no ha sido nada fácil para mí, han estado informados a tiempo real y la sensación que he tenido con ellos es que no fue una sorpresa, estaban preparados", explica.

Martínez reconoció antes de su presentación que sus hijos "se han ilusionado muy rápido", y que "las expectativas son motivantes". "Estoy dispuesto a ayudar a que esas expectativas, las más ambiciosas, se puedan conseguir, pero no puedo ser el responsable ni de los éxitos ni de los fracasos", confirmaba en la rueda de prensa.