El Joventut pasa las revisiones médicas de pretemporada en el Hospital Universitari Quirónsalud Badalona

El jugador del Asisa Joventut Ricky Rubio en la revisión médica de pretemporada en el Hospital Universitari Quirónsalud Badalona - CJB

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Asisa Joventut ha iniciado la temporada 2026/27 con las revisiones médicas de su primer equipo masculino en el Hospital Universitari Quirónsalud Badalona, donde los jugadores se han sometido a los habituales controles previos al comienzo de los entrenamientos.

Los reconocimientos han incluido una exploración física completa, ecocardiograma, electrocardiograma y una ergometría o prueba de esfuerzo, con el objetivo de evaluar el estado de los jugadores tras el parón veraniego y comprobar que se encuentran en condiciones para afrontar las cargas de trabajo de la pretemporada. Las pruebas han sido realizadas por profesionales del servicio de Cardiología del centro.

Entre los referentes del nuevo proyecto verdinegro estará Ricky Rubio, que continuará al frente de la dirección de juego. El base del Masnou destacó la importancia de estos controles antes de comenzar el trabajo. "El inicio de la pretemporada siempre es un momento clave para sentar las bases de todo el año. Someterte a un chequeo médico completo y coordinado por profesionales de primer nivel como los del Hospital Quirónsalud Badalona te da la tranquilidad que necesitas", valoró.

El equipo contará también con el regreso del base argentino Nicolás Laprovittola, siete años después de su salida del club, además de mantener al pívot Ante Tomic e incorporar a Boogie Ellis y Kwan Cheatham. El proyecto verdinegro mantiene asimismo su apuesta por el talento formado en la cantera.

La doctora Laura Galian, responsable asistencial del servicio de Cardiología del hospital, subrayó la importancia de estos controles antes de afrontar la pretemporada. "Acompañar a deportistas de élite exige un control de salud muy riguroso para asegurar que afrontan el inicio de la pretemporada en las mejores condiciones. Nuestro objetivo es cuidar de su rendimiento desde el primer día, aportando al cuerpo médico del club la tranquilidad de saber que los jugadores están plenamente preparados para dar el máximo en la pista", señaló.