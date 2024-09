Juan Núñez: "Tenemos un equipo para competir por todos los títulos"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base del Barça Juan Núñez ha asegurado que el partido de este sábado ante su exequipo, el Real Madrid, en las semifinales de la Supercopa Endesa es "importante" porque se juegan "un título", y se ha mostrado convencido de que el conjunto azulgrana tiene plantilla suficiente para "competir por todos" los trofeos de esta temporada.

"Cuando vienes al Barça no te puedes exigir ganar, pero te tienes que exigir competir por ganar. Y yo creo que tenemos un equipo para competir por todos los títulos y vamos con todo", señaló en declaraciones a los medios de comunicación durante la presentación de la Liga Endesa 2024-25.

Además, el exmadridista explicó su decisión de fichar por el Barça. "Ha apostado por mí, así de sencillo", dijo. "Estoy bien, con mucha ilusión y con muchas ganas de jugar. Veo a mucha gente con ganas de jugar, con ganas de entrenar, con ganas de conocernos, que somos mucha gente nueva y con ganas de hacer un gran año", indicó.

También desveló cómo ha conectado con sus nuevos compañeros. "Me han acogido muy bien, me dan consejos. Todos son muy buenos. Conocía a muchos, sobre todo de la selección española, y ha hecho que todo sea más fácil", apuntó, antes de bromear con qué le ha llevado a elegir Barcelona. "El sol, que hacía dos años que no lo veía. La gente que me ha acogido muy bien, me está tratando bien y veo que todos vamos en el mismo sentido. Todos queremos ganar", expresó.

"Tengo muchísimas ganas de jugar, porque los dos veranos anteriores no paré y este, en el que he estado más tranquilo, he tenido tiempo para recuperarme de ciertas molestias que tenía. He tenido tiempo para descansar y voy con las pilas cargadas", continuó el madrileño.

Sobre las semifinales de la Supercopa Endesa, que disputará el sábado ante su exequipo, el Real Madrid, Núñez afirmó que las afronta "con muchas ganas". "Creo que hacemos un juego que es divertido. Yo he visto los equipos de Peñarroya estos últimos años y me gusta verlos porque son equipos que juegan muy dinámicos, divertidos de ver. A mí eso me atrae mucho", explicó.

Sin embargo, no cree que sea especial jugar contra el conjunto blanco. "Para mí es importante porque nos jugamos un título, y estando en el Barça jugamos para ganar títulos, entonces es un partido muy importante", subrayó.

Por último, habló de su experiencia en el Draft de la NBA, donde fue elegido por Indiana Pacers y traspasado a San Antonio Spurs. "El Draft fue muy rápido, porque estuve allí dos días y me volví, pero es una experiencia chula. Ver cómo lo montan los americanos es chulo de vivir", confesó, sin desvelar sus futuras intenciones respecto a la liga norteamericana.

"Vamos poco a poco. Mi intención es vivir el día a día, hacer un buen año aquí, sobre todo mejorar, que tengo muchas cosas por mejorar todavía, y disfrutar del baloncesto. No te puedo decir porque no pienso más allá", finalizó.