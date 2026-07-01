Kameron Taylor renueva con el Valencia Basket hasta 2028

Kameron Taylor, de Valencia Basket, en acción durante el cuarto partido de la final de la Liga Endesa entre FC Barcelona y Valencia Basket, disputado en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo para ampliar el contrato del alero estadounidense Kameron Taylor hasta el final de la temporada 2027-28, consolidando así su continuidad tras una primera campaña en la que ha sido pieza clave en el histórico doblete de Liga Endesa y Supercopa Endesa.

Taylor, nacido en Hyattsville (Estados Unidos) en 1994, llegó el pasado verano al conjunto 'taronja' y se ha asentado de inmediato como uno de los jugadores más determinantes del equipo de Pedro Martínez, con protagonismo tanto en la competición doméstica como en la Euroliga.

En su primer curso en Valencia, el alero ha promediado 11,7 puntos en Liga Endesa y 11,8 en EuroLeague, además de 4 rebotes en ambas competiciones, con porcentajes cercanos al 39% en triples y más de 23 minutos de media en pista.

Su impacto ha sido constante durante toda la temporada, disputando 76 partidos oficiales, 64 como titular, y situándose como segundo máximo anotador y segundo jugador más valorado del equipo en un año histórico para el club.

Con esta renovación, Valencia Basket asegura la continuidad de una de las piezas estructurales de su proyecto, clave en el crecimiento competitivo del conjunto dirigido por el cuerpo técnico 'taronja'.