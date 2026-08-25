Kenneth Faried ficha por el Baskonia hasta 2027

Archivo - El ala-pívot estadounidense Kenneth Faried previo al encuentro entre Barcelona-Panathinaikos de Euroliga. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot estadounidense Kenneth Faried se convirtió este martes en nuevo jugador del Kosner Baskonia, con el que ha firmado un contrato de una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, para reforzar el juego interior, según ha comunicado la entidad vasca.

Faried, de 36 años, militará durante una temporada en el Kosner Baskonia, con el objetivo de "reforzar el juego interior" baskonista. El ala-pívot también aportará "su experiencia y físico", adquiridos tras disputar más de 405 encuentros en la NBA y durante su etapa en el baloncesto europeo.

Y es que Faried, campeón del mundo en 2014 con Estados Unidos, dio el salto a la NBA los Denver Nuggets en la campaña 2011-12, donde militó hasta 7 temporadas y después siguió formándose en otros clubes como los Brookling Nets, Capitanes CDMX o CSKA Moscow. Además, en la pasada campaña el interior perteneció a las filas del Panathinaikos, donde logró convertirse en el MVP del mes de noviembre en Euroliga.