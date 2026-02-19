La Laguna Tenerife reta el ilusionante retorno copero del Baskonia

Partido de Liga Endesa entre La Laguna Tenerife y Kosner Baskonia - ACB PHOTO / EMILIO COBOS

El equipo vitoriano vuelve a la Copa del Rey tres años después con un cuarto de final igualado ante un rival sin su 'cerebro' Marcelinho

VALENCIA, 19 Feb.

El Kosner Baskonia y el La Laguna Tenerife abrirán la jornada del viernes (18.00 horas) de la Copa del Rey de baloncesto que se celebra en el Roig Arena de Valencia hasta el domingo con un choque de cuartos de final que se presenta igualado y marcado por la baja de Marcelinho Huertas en las filas del conjunto tinerfeño.

Este encuentro reúne a uno de los equipos con muy buena tradición copera como el vitoriano, campeón en seis ocasiones, el cuarto más laureado tras el Real Madrid, el FC Barcelona y el Joventut, aunque la última vez en 2009, frente a uno que se ha convertido en un habitual inquilino de esta cita tan especial ya que es su décima participación seguida, pese a que sólo en 2023, alcanzó la final, perdida ante el Unicaja.

Los baskonistas, uno de los que más afición arrastra en la Copa del Rey, logró este año volver al torneo tras ausentarse de forma sorpresiva en las dos últimas ediciones y tras caer en su primer partido en su última participación en 2023 frente al anfitrión Joventut. Cabeza de serie tras finalizar cuarto la primera vuelta tratará de volver a ser protagonista en el evento ante un La Laguna Tenerife que espera no echar de menos demasiado a su líder.

Txus Vidorreta, "salvo milagro", no podrá contar con el veterano base Marcelinho Huertas por culpa de una rotura parcial de la fascia plantar de su pie derecho. Una ausencia que, de momento, el técnico no cree que haya notado demasiado su equipo, al que ve a buen nivel, pero que sí puede influir mucho en un torneo de estas características en el que cada detalle cuenta. Además, perderá esa conexión especial que tienen el 'MVP' de la pasada Liga Endesa y el pívot georgiano Gio Shermadini.

Por su parte, el Kosner Baskonia, a la baja ya conocida del capitán Tadas Sedekerskis, se une la del pívot Khalifa Diop, mientras que el técnico Paolo Galbiati espera tener listo al letón Rodion Kurucs, 'tocado' en un tobillo. Timothé Luwawu-Cabarrot, que no jugó el último partido y que es su mejor y más regular jugador de la temporada, y Markus Howard no se perderán este retorno a la Copa.

Un cuarto de final que enfrentará al tercer equipo de más valoración en la Liga Endesa, el Baskonia (103,21), y al quinto, La Laguna Tenerife (97,25), a dos de los que mejor puntería han ofrecido desde la línea de tres gracias a jugadores como Luwawu-Cabarrot y Wesley van Beck y Aaron Doornekamp, y con dos de los más valorados del campeonato doméstico como son el alero francés, mejor anotador de la Liga Endesa (19,4 puntos de promedio), y Shermadini, ambos con 18,4 de valoración media.

El conjunto tinerfeño necesitará ofrecer una buena versión defensiva ante los baskonistas, uno de los ataques más poderosos, con más de 92 puntos anotados por partido, en el tercer duelo entre ambos en esta temporada, saldados con una victoria para cada uno en su pabellón. Precisamente, la encajada por 89-85 en la isla, es el único manchón de los de Galbiati en sus diez últimos ligueros. Será la segunda vez que se crucen en la Copa del Rey tras el 90-81 con el que el Baskonia batió a los de Vidorreta en cuartos.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Howard, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Diakite --posible quinteto inicial-; Diakite, Simmons, Omoruyi, Luwawu-Cabarrot, Spagnolo, Frisch, Nowell y Joksimovic.

LA LAGUNA TENERIFE: Van Beck, Fitipaldo, Giedraitis, Doornekamp y Shermadini --posible quinteto inicial-- Fernández, Scrubb, Sastre, Guerra, Abromaitis, Bordón, Alderete y Marcelinho.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 18.00/DAZN.