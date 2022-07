Laia Palau, ilusionada y con ganas de "aprender" como directora deportiva del Uni Girona

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exjugadora Laia Palau se mostró este martes ilusionada y con ganas de "aprender" en su nuevo puesto como directora deportiva del Spar Girona, cargo en el que sustituye a Pere Puig y que asume con "mucha responsabilidad".

"He de aprender porque hay cosas, muchas, que no sé hacer fuera de la pista. Intentaré hacerlo rápido porque es una responsabilidad muy grande, pero estoy contenta y motivada, no sólo por eso, sino por el tema de la base", aseguró Palau en declaraciones recogidas por la web del club catalán tras su presentación.

La catalana recalcó que "el futuro es ilusionante" en el equipo gerundense. "Esperamos poder cerrar el equipo y que tengamos éxitos, al menos consolidar este proyecto que ha costado tanto llevar hasta aquí como uno de los fuertes de la Liga y uno sólido de la Euroliga", deseó.

En este sentido, Laia Palau, que subrayó que Pere Puig "es muy bueno haciendo su trabajo", confirmó que ya están trabajando en "un refuerzo importante". "Se trata de una jugadora americana y ojalá podamos anunciarlo en breve, estamos trabajando para ello", apuntó sin dar más detalles.

Por su parte, Puig, que se quedará en el Spar Girona donde buscará "la forma de ayudar", espera que la exjugadora "aporte nuevas ideas y que esté muy presente en el día a día". "Seguro que el club saldrá ganando, es la persona adecuada", confesó.

"Esta transición se ha hecho de forma natural. Estos años hemos hablado muchísimo con Laia y yo veía que todos caminábamos un poco hacia aquí. El club necesita frescura y maneras de hacer diferentes las cosas. A Laia no la detienes, tiene un empujón como en la pista, pienso que sus ideas serán muy buenas para Uni", añadió.

Finalmente, el presidente del equipo, Cayetano Pérez, reconoció que hacía "mucho tiempo que Pere Puig iba diciendo que quería que hubiera un cambio en la dirección deportiva". "Pere es uno de los fundadores del club y de manera desinteresada ha llevado la dirección deportiva del club durante todos estos años. Hemos gozado de muy buenas jugadoras gracias a su talento y olfato", elogió.