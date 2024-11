LaMelo Ball, multado por la NBA con más de 90.000 euros por un comentario "ofensivo y despectivo"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

"El escolta de los Charlotte Hornets LaMelo Ball ha sido multado con 100.000 dólares por hacer un comentario ofensivo y despectivo en una entrevista posterior al partido, según anunció Joe Dumars, vicepresidente ejecutivo y jefe de operaciones de la NBA", informó la competición en un comunicado en redes sociales.

Los comentarios de Ball se produjeron tras la victoria de los Hornets por 115-114 sobre los Milwaukee Bucks el 16 de noviembre en el Spectrum Center. "Cargamos (poblar la zona de anotación de Giannis Antetokounmpo). Los homosexuales no. Eso es lo que queríamos, levantamos la mano y vivimos con el resultado", respondió el jugador a una pregunta tras el partido sobre la estrategia defensiva en la última jugada.

La NBA dio cuenta de este comentario homófobo del escolta de los Hornets y lo sancionaron con una multa económica que asciende a 94.926,65 euros. Ball pidió disculpas por sus palabras tras el encuentro de ante los Cleveland Cavaliers. "Quiero abordar el comentario de ayer. No quise decir nada y no quiero ofender a nadie. Amo a todos, no discrimino", expresó.