Laprovittola estará unos 3 meses de baja por una rotura muscular en el muslo derecho

Nico Laprovittola en un entrenamiento con el Barça de baloncesto - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Barça Nicolás Laprovittola sufrió durante el entrenamiento del pasado miércoles una rotura completa del tendón del aductor largo del muslo derecho, una lesión que le mantendrá aproximadamente tres meses de baja, según informó este jueves el club blaugrana.

El base argentino seguirá un tratamiento conservador para recuperarse de esta lesión muscular, producida durante la sesión preparatoria del equipo, y su evolución marcará el regreso a la dinámica del conjunto barcelonista, pero lo cierto es que podría perderse lo que resta de temporada.

Laprovittola, de 36 años, ya sufrió en noviembre de 2025 una lesión en el músculo aductor del muslo derecho que le mantuvo cerca de cuatro semanas apartado de las pistas, en un momento en el que el director de juego estaba teniendo protagonismo en la rotación del equipo.

Las lesiones han marcado al base desde que llegó al club 'culer' en 2021, ya que también arrastra un antecedente grave reciente, después de que el 20 de octubre de 2024 sufriera una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco externo de la rodilla derecha.

Aquella lesión obligó al base a pasar por el quirófano y le hizo perderse prácticamente toda la temporada 2024-25, en un contratiempo importante para el conjunto catalán, al que ahora se suma este nuevo percance físico.