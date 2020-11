Laso descarta fichar tras la salida de Campazzo: "Tiene que ser una labor de equipo"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha descartado fichar a un base tras la marcha a la NBA de Facundo Campazzo y ha explicado que "tiene que ser una labor de equipo", ya que cuenta con "varios jugadores que pueden jugar en esa posición", al tiempo que ha dicho "entender perfectamente la ambición" del argentino por probarse en la mejor liga del mundo.

"Los fichajes te los marca el futuro. Ahora mismo no lo veo. Siempre tenemos que estar pendientes al mercado porque la legislación. En el fútbol hay ventanas de mercado, pero en el baloncesto no. Ahora mismo no nos planteamos fichar por la salida de Facu", explicó en rueda de prensa Laso, aclarando que "no hay un jugador que pueda reemplazar a otro".

"Tiene que ser una labor de equipo, que seamos capaces sin cambiar el estilo, que para mí es innegociable, de suplir la baja de un jugador. Es importante saber que vamos a seguir siendo un equipo reconocible. Ni Laprovittola es Campazzo, ni Alocén es Campazzo, ni Abalde, ni Llull. Cada jugador es diferente y en una situación todos los jugadores deben dar un paso adelante", pidió.

El técnico reconoció que "el base es quien organiza al equipo", pero también que "todos los jugadores tienen una misión en el campo y cuando no están los echas de menos". "Obviamente el base es quien más dirige el juego y quien más ascendencia o relación tiene con el entrenador, pero tengo varios jugadores que pueden jugar en esa posición", indicó el vitoriano, quien dijo "entender perfectamente la ambición del jugador".

"Me siento muy orgulloso de la carrera que están teniendo nuestros antiguos jugadores y cuando juegan contra mí me jode. Me jode verles en televisión y que no jueguen conmigo. Me jode cuando voy a Milán y el 'Chacho' me hace un traje, por decir uno. Es inevitable que ellos piensen en su futuro y sus ambiciones, las entiendo y yo les veo siempre con cariño. Les deseo lo mejor porque han dado mucho al Real Madrid. Como entrenador me siento orgulloso de mis jugadores crezcan, sean mejores y una liga como la NBA se fije en ellos", reflexionó.

En cuanto al CSKA, su rival este jueves en la undécima jornada de la Euroliga, avisó de que "es un equipo muy agresivo y ofensivo". "Recibe muchas faltas, va mucho al tiro libre y juega a un ritmo alto. En ese tipo de partido se maneja bien. Es importante para nosotros hacer buenas lecturas ofensivas y defensivas para que no puedan entrar en es ritmo donde son tan peligrosos", subrayó.

Además, Laso recordó que "en estos primeros meses de competición los equipos con más contagio han sido los equipos rusos y los que han jugado en Rusia". "Así que es normal que exista esa preocupación, pero no es lo que más me preocupa como entrenador. Tampoco quiero pensar mucho en esto, tenemos un partido importante", finalizó, confirmando la baja de Rudy Fernández y el retorno de Jeff Taylor.