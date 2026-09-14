La Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa presentan juntas este martes la temporada 26-27

Archivo - Foto de familia del acto de presentación de la LF Endesa 2025-26. - FEB - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa presentarán este martes de forma conjunta sus temporadas 2026-2027 que arrancarán a finales de septiembre y principios de octubre, respectivamente, y con la presencia de algunas de sus estrellas, con varias internacionales que acaban de conseguir el bronce en el Mundial de Berlín.

La gala de presentación de las campañas de las dos mejores competiciones nacionales se llevará a cabo a partir de las 19.30 horas en la sede de Endesa, patrocinador de ambas, y que será conducida por la humorista Eva Soriano y el periodista de 'DAZN' Sergio Perela, y que además podrán vivir también cientos de aficionados, que se han apuntado en los últimos días a través de los canales sociales de la energética, la acb y la FEB.

Además, el acto contará con la presencia de, en el caso de la Liga Endesa, con Nico Laprovittola (Asisa Joventut), Olek Balcerowski (Barça), Guillem Vives (Casademont Zaragoza), Pep Busquets (FIATC Girona), Oriol Paulí (iLERNA Lleida), Pierre Oriola (Kids&Us Manresa), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Paul Jorgensen (Leyma Coruña), Felipe dos Anjos (Monbus Obradoiro), Kyle Kuric (MoraBanc Andorra), Jaime Pradilla (Real Madrid), Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos), Dan Duscak (Surne Bilbao), Dylan Ennis (UCAM Murcia), Willy Hernangómez (Unicaja) y Mario Saint-Supery (Valencia Basket).

Por parte de la LF Endesa, estarán Alba Torrens (Azulmarino Palma), Esther Castedo (BAXI Ferrol), Laia Raventós (Cadí la Seu), Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza), Deva Bermejo (Celta Femxa Zorka), Andrea Vilaró (Durán Maquinaria Ensino), Meli Gretter (Impulso 360 Estepona), Ángela Salvadores (Inversus Gernika Bizkaia), Aina Ayuso (Hozono Global Jairis), Khadija Faye (Mirai Euskotren), Aminata Sangaré (Innova TSN Leganés), Aleksandra Stanacev (Kutxabank Araski), Irati Etxarri (Movistar Estudiantes), Marta Canella (Meins Avenida), Iyana Martín (Spar Girona) y Helena Pueyo (Valencia Basket).