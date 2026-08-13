Lou López Sénéchal seguirá en el Hozono Global Jairis hasta 2027

Archivo - La exterior franco-mexicana disputando un partido con el Hozono Global Jairis. - Europa Press/Contacto/Ireneusz Wnuk - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jugadora franco-mexicana Lou López Sénéchal, alero de 28 años y 1,85 metros de altura, ha extendido su contrato con el Hozono Global Jairis por una temporada, hasta 2027, y rearfimará su "compromiso" con el club murciano, según indicó la nota de prensa, pese a una lesión en su rodilla derecha que sufrió el pasado febrero.

López Sénéchal cumplirá así su cuarta temporada en el conjunto alcantarillero, tras disputar en la pasada 13 partidos en la Liga Femenina Endesa antes de sufrir dicha lesión de rodilla. En ese tramo del curso, promedió casi 11 puntos, 2,4 rebotes y 1,1 asistencias por encuentro, siendo "una de las referencias ofensivas" del equipo.

"Estoy muy agradecida por el cariño y el apoyo que he recibido durante estos meses. Afronto esta recuperación con mucha ilusión y con el objetivo de volver más fuerte para seguir disfrutando junto a esta afición y este equipo", señaló López Sénéchal a los medios del club.

Desde su llegada a Alcantarilla mediado el curso 2023-24, la alero se convirtió en "una de las jugadoras más queridas" por la afición y en una "pieza fundamental" en el crecimiento deportivo de la entidad. "Su calidad, talento y carácter competitivo han sido claves en algunas de las páginas más importantes de la historia del Jairis, como la inolvidable final de la Copa de la Reina 2025", expresó el comunicado.

Por ello, y a pesar de la lesión, club y jugadora mantendrán intacta "su confianza mutua". La continuidad de López supone "una apuesta por el talento, el compromiso y la ambición de seguir creciendo", acorde al mismo texto. "Además, la internacional francesa se está recuperando en Alcantarilla con los servicios médicos del club", informó.

López Sénéchal se convirtió en el 2023 en la primera jugadora de origen mexicano en ser elegida en un Draft de la WNBA; con las Dallas Wings ocupó el quinto puesto de ese listado general, habiendo realizado su formación previa con las Huskies en la Universidad de Connecticut.