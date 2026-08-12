Elena Buenavida firma un contrato de desarrollo con las Lynx de la WNBA para el verano de 2027

Archivo - La jugadora española Elena Buenavida disputando la final del Eurobasket 2025 contra la selección belga. - Europa Press/Contacto/Xenophon Karakalos - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La base española Elena Buenavida, actualmente en el Valencia Basket, se unirá a Minnesota Lynx, franquicia de la WNBA, en el verano del año 2027 con un contrato de desarrollo de jugadoras, según confirmó este martes el equipo estadounidense.

Así, la jugadora tinerfeña, de 22 años, se incorporará el año que viene a las Lynx, ocupando una de las dos plazas extras que permite este tipo de contrato y que le permite disputar un máximo de doce partidos por temporada. Por ello, no formará parte de los doce puestos de primer equipo permitidos por la competición ni contará dentro del límite salarial del club.

La jugadora exterior, de 1,75 metros, conquistó la temporada pasada con el Valencia Basket la Liga Femenina Endesa, en la que promedió 7,6 puntos con un 47 por ciento de acierto en tiros de campo, 3,2 rebotes, 1,9 asistencias y 1,5 robos por partido, y la Copa de la Reina, registrando en la final diez puntos, dos rebotes y +13 de valoración.

Buenavida, actualmente concentrada con la selección española para preparar el Mundial de Alemania del próximo mes de septiembre, disputó el Eurobasket 2025, en el que España se colgó la medalla de plata y en el que firmó 5,7 puntos, 1,8 rebotes y 1,3 asistencias por partido en seis encuentros.

De esta forma, la tinerfeña se suma a la lista de jugadoras españolas que militan actualmente en la WNBA: Megan Gustafson (Portland Fire), María Conde (Toronto Tempo), Raquel Carrera (New York Libery), Alicia Flórez (Washington Mystics), Awa Fam (Seattle Storm) y Marta Suárez (Phoenix Mercury). Además, Iyana Martín fue 'drafteada' el pasado verano en la séptima posición por Portland Fire, pero decidió no marcharse todavía a la liga estadounidense.

El Valencia Basket felicitó a su jugadora por firmar este contrato de desarrollo "con el potente equipo de las Minnesota Lynx". "La buena labor y el crecimiento de Elena en el club sigue dando sus frutos, para una jugadora que actualmente se encuentra preparando el Mundial de este verano en Alemania. ¡Qué bonito verte seguir dando pasos, Elena!", indicó el conjunto 'taronja' en su perfil oficial de 'X'.