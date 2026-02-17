Luis Arbalejo amplía su contrato como director deportivo del Valencia Basket hasta 2030

El director deportivo del Valencia Basket, Luis Arbalejo. - EDUARDO CANDEL REVIEJO

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dirigente español Luis Arbalejo ha ampliado este martes su contrato como director deportivo del Valencia Basket hasta 2030, dos años más de los que tenía firmados con el conjunto taronja, que lo considera "pieza clave de un proyecto que sigue creciendo", según confirmó el club en un comunicado.

"Arbalejo está modernizando una estructura que se encuentra en constante evolución. Más allá de su trabajo confeccionando la plantilla, lidera una de las áreas que mejor representa el proceso de digitalización del club, el Área de Scouting y Análisis de Datos taronja", prosigue la nota.

El pontevedrés se incorporó a Valencia Basket en el año 2023, tras ejercer como Scout Consultant de la franquicia NBA Utah Jazz y director deportivo del Lucentum Alicante. Así, Luis Arbalejo amplía ahora su vinculación hasta 2030, año en el que alcanzaría la que sería su séptima temporada en el club. Bajo su dirección deportiva, el Valencia Basket ha levantado una Supercopa de España (2025).