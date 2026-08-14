Miguel Méndez: "Queremos poco a poco empezar a encontrarnos en el campo"

El seleccionador nacional femenino de baloncesto Miguel Méndez - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, espera que este primer amistoso de preparación para el Mundial del mes que viene ante Alemania de este sábado les sirva para "poco a poco" ir encontrándose como equipo "en el campo", después de haber dado "mucho adelanto en el tema físico".

"Utilizamos estos partidos para empezar la puesta a punto porque llevamos muy poquito tiempo entrenando. Hemos dado mucho adelanto al tema físico y queremos poco a poco empezar a encontrarnos en el campo, aunque, por supuesto, somos España y el resultado nos importa y como digo siempre, queremos ganar cada partido que juguemos", subrayó Méndez en declaraciones facilitadas por la FEB.

De todos modos, el técnico insistió en que el objetivo real es que se encuentren "bien". "Ahora es muy importante sentirse como equipo, tanto en defensa como en ataque", apuntó el gallego, "contento en general" con cómo está discurriendo hasta el momento la concentración.

Sin embargo, le habría gustado que tanto María Araújo como Elena Buenavida estuvieran mejor físicamente. "Llegaron a la concentración 'tocadas' y no han podido entrenar hasta estos últimos días. Poco a poco se irán reincorporando, pero me hubiese gustado que estuvieran desde el principio porque tenemos ya cinco bajas importantes que no estarán aquí hasta los últimos días y me gustaría contar con todas las jugadoras cuanto antes. Espero que en Tenerife podamos tener toda la plantilla completa ya", deseó.

España se medirá a Alemania, anfitriona del Mundial y contra la que debutará en la cita, en un amistoso que tuvo un 'calentamiento' previo este viernes con un partido a puerta cerrada que acabó con triunfo español por 68-82 y donde no contó, "por precaución", tampoco con Mariona Ortiz y Helena Pueyo, ni con Nerea Hermosa porque "arrastra también molestias en la rodilla", pero que "sí" jugará el sábado.

Por su parte, la capitana del equipo, Alba Torrens, recalcó que en este partido querían "trasladar el trabajo de todos estos días" y que el de este sábado lo afrontarán "con la misma mentalidad". "Es un partido para seguir creciendo y poniendo todo el trabajo de los entrenamientos a nivel de partido. Tenemos la mentalidad de competir", afirmó.

La veterana alero dejó claro que, "por supuesto", saldrán con "el objetivo de ganar el partido", pero también "para seguir creciendo y mejorando" y para ver "las cosas que están funcionando" y las que se pueden "mejorar".

"Al final, por supuesto, que competimos en los entrenamientos para prepararnos, pero también ya hay ganas, mañana puede ser el primer partido de preparación oficial y tenemos ganas de competir, pero sin perder el foco de que estamos en partidos de preparación, de que estamos creciendo como equipo en todos los aspectos, que es importante que tampoco lo perdamos", sentenció la balear.