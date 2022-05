Mirotic: "No hay favoritos y no tenemos presión extra"

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador hispano-montenegrino del Barça Nikola Mirotic negó que deban ser vistos como favoritos de cara a la semifinal contra el Real Madrid de este jueves, en la Final Four de la Euroliga de Belgrado (Serbia), en una cita especial para él al estar cerca de su casa.

"No creo que haya favoritos en esta Final Four, y no tenemos presión extra. Al equipo le veo muy bien, teníamos muchas ganas de llegar aquí a Belgrado", aseguró Mirotic en rueda de prensa desde el Stark Arena.

En este sentido, reconoció que han tenido tiempo para hacer su preparación. "Llegamos sanos y con buena mentalidad. Sabiendo todas las dificultades que va a haber. Esperamos estar a la altura de lo que Saras espera de nosotros", apuntó.

A nivel personal, tras dejar la NBA por el Barça y no poder ganar la Euroliga en su primer año --perdieron la final de 2021 ante Anadolu Efes--, negó que sienta una presión añadida por tener que liderar al equipo.

"Sabía desde el primer momento en que llegué y me puse la camiseta blaugrana la presión que tenía por ganar, y las expectativas. Pero me empuja a ser mejor como jugador", manifestó.

Por otro lado, reconoció que será bonito vivir una 'Final Four' en Belgrado. "La gente que me conoce sabe cómo quiero a este país, así que sería algo especial ganar aquí, porque casi es mi casa. Será algo magnífico. Pero solo pienso en el partido de semifinales y en tratar de disfrutarlo", señaló.