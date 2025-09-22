Mumbrú deberá pasar tres semanas ingresado para recuperarse de la pancreatitis que sufre desde el Eurobasket

Archivo - Alex Mumbrú durante un partido con la selección alemana de baloncesto - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

FRANKFURT (ALEMANIA), 22 (dpa/EP)

El español Álex Mumbrú, seleccionador masculino de baloncesto de Alemania, deberá permanecer ingresado en el hospital durante casi un mes a causa de una pancreatitis que le impidió dirigir a su equipo en el pasado Eurobasket que conquistó la actual campeona del mundo.

"Tendré que permanecer en el hospital durante tres semanas para recuperarme completamente. Es muy duro", declaró Mumbrú al diario 'Bild'. El exjugador catalán regresó a España tras la victoria alemana en la final del Eurobasket ante Turquía, y tal y como estaba previsto, ingresó en un hospital hace una semana para continuar con el tratamiento y someterse a una operación.

El entrenador de 46 años fue ingresado en un hospital de Tampere (Finlandia) dos días antes del comienzo de la fase preliminar del Europeo y tuvo que permanecer allí cinco noches debido a una inflamación del páncreas.

Incluso después de su estancia en el hospital, Mumbrú deberá atravesar un periodo de recuperación con el objetivo de intentar estar con la selección alemana en noviembre para el inicio de la fase de clasificación del Mundial de 2027.

Su asistente, Alan Ibrahimagic, también expresó esta esperanza el fin de semana. "Espero que Álex se recupere para entonces y vuelva a estar en la banda", declaró en el programa 'Sportstudio' de la cadena germana 'ZDF'.

Ibrahimagic fue el encargado de sustituir a Mumbrú durante toda la fase de grupos del Eurobasket. El catalán volvió para los octavos de final, pero volvió a ceder el mando a su ayudante en el resto del torneo, aunque sí estuvo sentado en el banquillo.