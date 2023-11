El nuevo Baskonia de Ivanovic reta al mejor Barça



BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia recibe este miércoles al Barça en el Buesa Arena (20.30) en un duelo interesante entre unos baskonistas que van a más y que, en el enésimo proyecto de Dusko Ivanovic en el banquillo, reta a un gran Barça, exequipo del técnico balcánico, que llega en un buen momento y dispuesto a asaltar el feudo vitoriano.

Dusko Ivanovic ha empezado con buen pie, salvo el tropiezo en la Liga Endesa, su cuarta andadura en el Baskonia. En la Euroliga lleva un balance personal de 2-0 y ahora, ante un Barça que dirigió entre 2005 y 2008, confía en seguir invicto y que su Baskonia continúe con su proceso de mejora y escalada en la clasificación.

Por el momento, Dusko ha logrado pasar del 1-4 al 3-4 y está cerca de lograr el balance neutro. El Barça, sin duda, es un gran escollo porque los de Roger Grimau, que tuvo a Dusko como técnico en el Palau Blaugrana, tan solo han perdido un partido en lo que va de curso y están segundos.

Con el efecto de tener nuevo entrenador todavía fresco, el Baskonia necesita seguir ese nuevo camino que ha tomado. Un rumbo que, pese a las bajas por lesión, les acerca a poder luchar con los mejores, a poder superar, por ejemplo, al Partizán de Belgrado (84-83) y a todo un Olympiacos (74-75) en El Pireo.

Falta todavía por ver el 'sello Ivanovic' al completo, pero las bases están puestas. Conociendo la casa, su adaptación ha sido rápida y sus jugadores, con algún superviviente de 2021 cuando terminó su anterior etapa, como Tadas Sedekerskis o Sander Raieste, saben cómo se las gasta.

Pero este Baskonia no está al completo. En la previa de este duelo el técnico baskonista no pudo confirmar la presencia o ausencia en el parquet del base italiano Nico Mannion y del pívot senegalés Khalifa Diop. Ambos vienen de periodos largos de ausencia y no les quiere forzar.

Enfrente tendrán a un Barça al completo, salvo un Michael Caicedo que es baja de larga duración. Los de Grimau llegan a este choque tras ganar en el Palau Blaugrana al Estrella Roja de Belgrado (86-81), el anterior equipo de Dusko Ivanovic, con Tomas Satoransky y Jabari Parker, que está volviendo a ser el que llamó la atención de la NBA, como líderes en la pista.

Los 'culers' tan sólo han perdido un partido, el ajustado Clásico del WiZink Center (65-64). Con Nico Laprovittola de vuelta y ya más rodado, con un grupo más cohesionado tras el movido mercado estival y adaptados a los nuevos sistemas de Roger Grimau, este Bará está carburado y ganar en el Buesa Arena, al mejorado Baskonia, sería una buena confirmación de ello.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BASKONIA: Howard, Miller-McIntyre, Sedekerskis, Raieste y Costello --posible quinteto inicial--; Chris, Marinkovic, Díez, Kotsar y Moneke. Son duda Mannion y Diop.

BARÇA: Laprovittola, Satoransky, Kalinic, Da Silva y Vesely --posible quinteto inicial--; Brizuela, Hernangómez, Abrines, Parker, Nnaji, Jokubaitis y Parra.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Petek y Boubert.

--PABELLÓN: Buesa Arena.

--HORA: 20.30/Movistar+.