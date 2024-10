Pablo Laso: "Baskonia y Real Madrid pensamos claramente más a largo plazo"

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Baskonia, Pablo Laso, apuntó este lunes que tanto su equipo como el Real Madrid, que les visita este martes en la Euroliga, piensan "más a largo plazo", y dejó claro que, pese a su arranque de campaña y a la bajas, espera al "mejor" equipo madridista porque es capaz de "sacar siempre algo en los malos momentos que le hace ser muy competitivo".

"Creo que somos claramente dos equipos que pensamos más a largo plazo, pero no cabe duda de que estos partidos son grandes partidos y seguro que los dos equipos vamos a jugar al cien por cien para ganar. Al final los dos equipos aspiramos a estar mejor durante la temporada y a crecer como equipo", señaló Laso en rueda de prensa.

El técnico vitoriano no ocultó lo "especial" que le ha resultado este partido "desde hace casi 40 años", por su paso como jugador por los dos equipos en los 90 y su reciente pasado en el banquillo madridista, y no ve clave el momento en el que se encuentra su rival porque "si una cosa tiene buena el Real Madrid, es que normalmente en los malos momentos siempre saca algo que le hace ser muy competitivo".

"Nosotros esperamos al mejor Real Madrid. Estamos hablando de una plantilla con grandísimos jugadores que, obviamente, ahora tiene problemas, bajas, lesiones, pero eso le pasa a todo el mundo durante la temporada. Igual es mejor que se te lesionen ahora que no la semana antes de la Copa del Rey, por ejemplo, es lo que a mí no me gustaría", añadió el preparador baskonista, que confesó que no escuchó las palabras de Mario Hezonja sobre las rotaciones de Chus Mateo tras la derrota en Bilbao. "Me lo han comentado, pero creo que son situaciones que no influyen en el equipo", zanjó.

El actual subcampeón de Europa llegará al Fernando Buesa Arena con bajas en el puesto de base por las ausencias de Facundo Campazzo y Andrés Feliz, dos jugadores "son muy importantes para ellos" y que son "grandes generadores de juego y anotadores", por lo que el no tenerlos "trastoca los planes" de Chus Mateo.

"Pero tener a Llull te deja un poquito más tranquilo", recalcó Laso. "O Abalde que jugó conmigo de base contra el Panathinaikos y no lo hizo nada mal. Los grandes equipos tienen que tener la sensación de que no dependes de ningún jugador, que tienes que ser competitivo independientemente de los problemas que puedas tener durante la temporada", advirtió

Del encuentro de este martes, Pablo Laso no quiso centrarse en exceso en parar a Walter Tavares, que es "determinante". "Pero lo importante no es parar a un jugador, es ser capaz de hacer defensivamente muchas cosas bien", recordó. "Si quiero le paro, pero el problema es que luego juega con cuatro más que son bastante buenos y si mañana entro aquí y hemos perdido de 30 y Tavares ha hecho cero puntos y cero rebotes, seguro que no me preguntáis por parar a Tavares", añadió al respecto.

Sobre su equipo, Laso admite que deben enmendar los inicio de partidos, aunque se queda con que "el equipo es capaz de buscar cómo volver a entrar en el partido". "Eso es el crecimiento también de un equipo, el ir viendo dónde no estás tan bien y, en cambio, seguir aprovechando las cosas que son buenas", puntualizó.

"Es mejor ganar que perder", manifestó sobre el inicio de temporada del Baskonia, aunque para él sería un error pensar que el resultado es "lo más importante". "Yo soy un poco así, soy un poco un entrenador que intenta que mi equipo vaya mejor. Va a costar tiempo, seguro, pero creo que la obligación es ir sacando el máximo del equipo. En ese sentido, el calendario no ayuda porque es muy exigente en cuanto a partidos", indicó.