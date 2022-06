Pablo Laso: "Parar a Llull no es fácil, no le descarto"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró muy satisfecho con la versión de su equipo este sábado para poner el 2-0 ante el Bitci Baskonia en el 'playoff' de semifinales de la Liga Endesa, a pesar de varias bajas, como la de Sergio Llull o Alberto Abalde, a los que no descarta para el martes.

"Sabíamos que sería un día complicado, teníamos bajas, pero todo el mundo ha hecho un gran esfuerzo, en un partido que lo exigía. La sensación de que hoy sí estoy satisfecho. Donde el equipo ha estado magnífico ha sido defensivamente", dijo en rueda de prensa.

"El primer tiempo de Tavares ha sido muy decisivo, pero se han ido incorporando jugadores que nos daban cosas importantes y necesarias. Vamos a Vitoria y sabemos que el martes va a volver a ser una guerra", añadió, con los vascos contra las cuerdas.

El preparador de los blancos destacó la importancia del factor cancha y se refirió a los distintos casos personales por los que fue preguntado. "Contento por el apoyo del público, tienes que transmitir al aficionado. Mi equipo lo ha hecho en los dos partidos. Me voy contento de cómo el público nos ha ayudado", apuntó.

"Adam Hanga ha jugado muy bien, porque suele ser difícil encontrar errores en Adam. Como entrenador siempre valoro eso y ha sabido encontrar situaciones ofensivas. Puede hacer muchas cosas en el campo", afirmó sobre el húngaro, encargado de dirigir el juego.

Sobre los problemas en la posición de base, y con el regreso de Thomas Heurtel los últimos tres minutos, Laso no supo decir si jugará más el francés y explicó los problemas de Llull, tras el partido del jueves, y Abalde. "Sergi tiene una pequeña rotura en el aductor, si fuera una gran rotura te diría que no puede jugar, pero la rotura no es muy grande", afirmó.

"He hablado con él, no puedo decirte que no vaya a jugar, parar a Llull no es fácil, pero tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces nos pueden las ganas, pero no le descarto para el martes. Abalde no puedo descartarle, desde la semifinal en Belgrado tiene ese problema en el pie, pero no le va a mejor", dijo.

El técnico blanco tuvo palabras para Jaycee Carroll, homenajeado en el Palacio este sábado. "Es un jugador especial, alabar a Jaycee sería lo fácil, no todo ha sido bonito, pero desde luego de lo que me quito el sombrero siempre es de cómo ha estado implicado en el trabajo del equipo. El que mejor venía en pretemporada era siempre Carroll. Me ha encantado el homenaje, se merecía esto", terminó.