Paolo Galbiati: "Tuvimos deseo y mentalidad cuando Tenerife empató"

Archivo - Paolo Galbiati, entrenador del Baskonia. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

VALENCIA, 20 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, destacó el "deseo y la mentalidad" de su equipo para superar a La Laguna Tenerife (91-81) en los cuartos de final de la Copa del Rey y subrayó la reacción de los suyos cuando el conjunto canario igualó el encuentro en el último cuarto.

"Tenemos cualidades y defectos, pero una de nuestras cualidades es estar siempre mentalmente en el partido", afirmó el técnico italiano, que se mostró satisfecho con el rendimiento general, especialmente en la primera mitad, en rueda de prensa.

"El partido ha sido muy bueno en el primer tiempo, con mucha fisicidad y mucho foco en las reglas. Hemos respetado el plan. En el tercer cuarto ha sido más difícil porque Tenerife ha castigado nuestro rebote ofensivo, con seis capturas y nueve puntos, y el último cuarto ha sido muy duro, con problemas de faltas, pero todos los jugadores han estado sólidos", analizó.

Galbiati elogió actuaciones individuales como la de Trent Forrest, "muy bien en ataque", y la de Markus Howard, que "se encendió en el momento clave del partido", además de calificar de "increíble" el encuentro de Mamadi Diakite. También destacó el papel defensivo de Rafa Villar. "Ha hecho una defensa muy importante. Es un jugador de 21 años, excepcional en el vestuario y en el banquillo, con mucha energía. En el último periodo ha logrado un robo muy importante. Entrena como ninguno, es perfecto para nosotros", aseguró.

Sobre el momento en que Tenerife empató a 66 puntos tras ir a remolque durante todo el choque, valoró la madurez de su equipo. "El 'approach' al partido ha sido muy bueno. Sabíamos que Tenerife podía volver, han tirado 31 tiros libres con un 90% y eso es muy alto. Pero estoy contento con la energía y la mentalidad. Cuando nos empatan, demostramos que seguimos en el partido", explicó.

El preparador baskonista también puso en valor la gestión emocional en un encuentro cargado de tensión. "Hemos perdido un poco el foco con la antideportiva a Mamadi y la técnica a mí, pero lo hemos aceptado. Tenerife es un equipo con mucha experiencia en Copa. Es parte del juego y estoy muy contento con la reacción", señaló.

En el plano táctico, defendió la apuesta por quintetos abiertos ante la amenaza interior de Giorgi Shermadini y Fran Guerra. "Cuando nosotros jugamos pequeños, ellos también lo hacen. Guerra no podía estar en pista contra Kurucs u Omoruyi. Es el baloncesto de 2026, un poco diferente. Hoy Mamadi ha metido dos triples y Kurucs cuatro", apuntó.

De cara a la semifinal ante el ganador del duelo entre el FC Barcelona y el UCAM Murcia, Galbiati fue claro. "Atrás y delante. Tendremos que hacer las cosas bien en defensa y en ataque. En ataque, mezclar cuándo acelerar y cuándo mover la defensa como hicimos bien en la primera parte. Defensivamente necesitaremos energía extra. Prepararemos dos vídeos y un 'walkthrough' para fijar las reglas clave y hacer todo para ganar el partido", concluyó.