Pedro Martínez: "El Madrid tiene la obligación de ganar; nosotros la ilusión de competir"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, en atención a medios en la Copa del Rey de baloncesto de Valencia 2026 - EUROPA PRESS

VALENCIA, 20 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró este viernes que su equipo afronta con "ilusión" y "convencimiento" la semifinal de la Copa del Rey de baloncesto que disputará este sábado en el Roig Arena ante el Real Madrid, un rival que, a su juicio, tiene "la obligación de ganar" por historia y potencial, mientras que los 'taronja' quieren "competir y disfrutar del reto".

"Estamos animados, con ganas y con ilusión de hacer un buen partido contra otro equipo muy 'top'. Si hacemos las cosas bien podemos tener opciones. Ellos tienen la obligación de ganar y nosotros la ilusión de competir y de sacar adelante un partido muy difícil", señaló el técnico a los medios.

Martínez recalcó que el conjunto blanco llega en un gran momento tras su contundente triunfo ante el Unicaja en cuartos de final. "Ganar de 30 a un equipo tan bueno demuestra que están a un nivel muy alto. Es un equipo que aspira a ganar todas las competiciones y ayer hicieron una exhibición", afirmó.

En cualquier caso, el entrenador 'taronja' pidió centrarse en lo propio. "Tenemos que jugar nuestros mejores 40 minutos, dependiendo de nosotros, sin pensar demasiado en ellos sino en hacer lo mejor posible lo que depende de nosotros. Si somos capaces de competir como entrenamos, sería un muy buen objetivo", explicó.

Sobre el precedente de la Liga Endesa y los duelos anteriores ante el conjunto madridista, fue claro: "No miramos demasiado al pasado. Hemos ganado y perdido contra ellos. Lo que sabemos es que es un muy buen equipo".

También tuvo palabras de respeto hacia el banquillo blanco. "Desde el máximo respeto hacia Chus Mateo, que hizo un gran trabajo y nos ganó la final de la Liga, Sergio Scariolo es también un entrenador 'top', impresionante. Tengo máxima admiración por él", apuntó.

En cuanto al ambiente en el Roig Arena, reconoció que el factor pista queda "mediatizado" en la Copa. "Jugamos en nuestra pista, pero no es lo mismo. Hay aficionados de todos los equipos y no tenemos la mayoría habitual. Aun así, ayer notamos cerca a los nuestros", comentó.

A nivel táctico, advirtió de la exigencia física del rival. "Es un equipo que te lleva a jugar diferente por su físico, por el efecto Tavares en la pintura, por sus cambios defensivos. Te obliga a buscar tiros distintos a los habituales y eso compromete muchas cosas, incluso el balance defensivo. Es un rival muy exigente", analizó.

Pese a reconocer que el Real Madrid es favorito, rechazó cualquier papel de víctima. "Sí, son favoritos, pero nosotros somos el Valencia Basket. No vamos de víctimas propiciatorias. Queremos competir y tenemos ilusión por hacerlo. Si estamos bien físicamente, podemos competir", zanjó.

Por su parte, el pívot Matt Costello coincidió en la dificultad del reto, aunque se mostró optimista. "Es muy difícil para nosotros porque es un gran equipo, pero mañana tenemos muchas opciones si jugamos bien. Ayer contra Badalona nuestros bases estuvieron muy bien y necesitamos eso otra vez", afirmó.

El interior estadounidense destacó el buen momento del conjunto blanco tras su triunfo ante Unicaja. "Madrid está en un buen momento y esperamos poder jugar bien mañana", indicó. En el plano físico, confirmó que su rodilla evoluciona favorablemente. "Tengo un poco de tendinopatía, pero jugué ayer y mañana voy a estar bien", aseguró.