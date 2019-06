Pesic: "Espero que seamos nosotros los que celebremos en el último segundo"

Publicado 18/06/2019 19:21:48 CET

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado este martes que confía en poder celebrar en el último segundo el triunfo sobre el Real Madrid, este miércoles en el tercer partido de la final del 'Playoff', y devolver así la moneda al equipo blanco, que el lunes situó el 2-0 en la serie con un triunfo agónico y remontando.

"Es algo que se puede entender, es algo normal. Si ayer ganamos lo hubiésemos celebrado como cuando ganamos la Copa del Rey. Ganaron en el último segundo y es un momento que no vives cada día, para mí es 'OK' y lo acepto como normal. No tengo ningún problema. Espero que mañana seamos nosotros los que celebremos en el último segundo", comentó en rueda de prensa.

Pesic, de este modo, no dio importancia a la celebración del Madrid y a que se hablara de 'justicia' en el vestuario blanco, en alusión a lo sucedido en la Copa del Rey. Todo ello después de una última jugada en la que, antes del triple ganador final de Carroll, el equipo blaugrana pidió varias infracciones del rival.

Sí tiene claro que no son un equipo duro ni agresivo. "No puedo comentar cómo Pablo ha visto el partido, si con dureza o dificultad. Es amigo, tenemos una gran amistad, y él como yo puedes ver algunas cosas con emociones, pero cuando el partido pasa o puedes hablar con tus asistentes y ver el partido, más o menos cambias tu opinión. No somos un equipo que juega duro, definitivamente no", aseguró.

"No tenemos jugadores para ello ni tenemos experiencia, como el Madrid. Jugamos una defensa agresiva pero sin trucos ni faltas que no sean normales, pero tenemos también momentos en que somos inocentes, porque no tenemos la experiencia de jugadores del Madrid", aseveró al respecto.

De cara al tercer partido, que deben ganar sí o sí para evitar el título del rival, cree que es un reto y una situación que no se tiene siempre en tu vida como deportista. "Jugamos en casa y quiero que nos preparemos para jugar un partido como el de ayer. Jugamos un partido muy bueno, perfecto y sólido, nadie es perfecto pero dominamos tácticamente, físicamente, a nivel individual", recordó todavía sobre el segundo asalto.

"No hay dos partidos iguales. Una cosa que no cambia es nuestra mentalidad de ganar, nuestros jugadores quieren competir y ganar y para mí es la cualidad más importante en un equipo. La vida del entrenador es muy distinta a la vida de los jugadores o de los periodistas, de los aficionados. Los entrenadores no pueden celebrar o llorar si se gana o se pierde, hay que analizar y pensar sobre el próximo partido", comentó.

"Hay muchas cosas que ayer hicimos bien, muy bien, y algunas cosas tácticas que se pueden hacer de otra manera, pero son decisiones que haces durante el partido. Tienes siempre muchas opciones pero eliges una opción que te da confianza en función de los jugadores que tienes, los que están mejor en forna", concluyó.