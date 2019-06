Tavares: "No hemos podido dormir por la adrenalina que teníamos en el cuerpo"

Publicado 18/06/2019 19:37:27 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Walter Tavares aseguró que "la mayoría" del equipo no pudo conciliar el sueño la pasada madrugada "por la adrenalina" que tenían en el cuerpo después del segundo triunfo en la final de la Liga Endesa frente al FC Barcelona (81-80) gracias a un triple milagroso de Jaycee Carroll.

"La mayoría de nosotros no hemos podido dormir por la adrenalina que teníamos en el cuerpo del partido de este lunes. Aún no me puedo creer que Carroll metiese ese tiro pero hay que creérselo, ir a Barcelona e intentar terminar de la mejor forma", indicó el caboverdiano.

"Una victoria así se siente algo especial. No te lo puedo explicar, se siente que si persigues una cosa siempre lo puedes conseguir. Este equipo lucha y cree hasta el final. No somos campeones, pero tenemos la oportunidad de serlo. Sabemos que el deporte puede ser muy traicionero así que no hay que fiarse demasiado", avisó precavido.

De cara al encuentro de este miércoles, Tavares afirmó que esperan enfrentarse al "mejor Barcelona". "Tenemos que nivelar la intensidad que pongan ellos en su casa. Sabemos que tendrán el apoyo del público y nosotros tenemos que dar el 200% para intentar sacar una victoria allí. Va a ser un partido como el del lunes, pero hay que estar concentrados y ser consistentes del principio al final", añadió.