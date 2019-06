Tomic: "Todavía no me creo lo que pasó en el último minuto"

Publicado 18/06/2019 19:26:20 CET

El jugador y capitán del Barça Lassa Ante Tomic ha reconocido estar "un poco jodido" por lo sucedido en el último minuto del segundo partido de la final del 'Playoff' de la Liga Endesa, cuando el Real Madrid remontó para ganar y poner el 2-0 con un triple final de Carroll, pero pese a no creerse lo visto ha asegurado que cree que pueden forzar el quinto partido.

"Cuando pierdes partidos siempre hay autocrítica. Todavía no puedo creer lo que ha pasado en el último minuto, íbamos 7 arriba, y no sé qué decir. Lo que tenemos que hacer en el próximo partido es jugar lo mismo, menos ese último minuto. Controlar el partido como el segundo", manifestó en rueda de prensa.

Y cree que pueden ganar dos partidos seguidos en Barcelona para forzar el quinto y definitivo asalto, que sería de nuevo en Madrid. "Con nuestro juego, podemos ganar los dos partidos en el Palau y forzar el quinto. Estoy un poco jodido después de la derrota, pero un amigo me dijo después del partido que el 'Playoff' es como un partido de tenis a cinco sets. Queda mucho, tenemos dos partidos en casa y hay que aprovechar esto para ganar", comentó.

Eso sí, espera un choque eléctrico y difícil, en el que el eterno rival lo dé todo para no alargar la contienda. "El Madrid quiere terminar esto lo antes posible. Imaginemos que ganáramos 2-0, acabaríamos cuanto antes. Espero un Madrid agresivo, como en estos dos partidos, y espero un partido muy duro y muy complicado", auguró.

Por otro lado, quitó importancia a las posibles infracciones en la jugada previa al triple final, y a que los jugadores blancos hablan irónicamente de 'justicia'. "No me sorprende nada. No sé qué decir sobre este tema. Cuando ganas puedes decir lo que quieras. Si ellos piensan esto, pues bien. He visto el último minuto entero, muchas veces, para poder explicar qué ha pasado. En el vídeo no se ve muy bien, los árbitros no lo podían ver muy bien y por eso no lo han pitado", comentó.

"Hay ganas de jugar y de ganar, es un gran reto para nosotros ver cómo reaccionamos después de esto. Hay ganas de luchar para ganar. Contra el Madrid y contra cualquier equipo tenemos que jugar bien en transición, a ambos lados del campo. Controlar el rebote, clave para poder correr y meter puntos fáciles, y controlar las pérdidas", concluyó.