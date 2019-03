Pesic, sobre su expulsión: "No ayudaría hacer ningún comentario"

Publicado 18/03/2019 19:31:04 CET

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha manifestado este lunes en la previa del partido contra el Herbalife Gran Canaria en la Euroliga que no "ayudaría" a las aspiraciones de su equipo de meterse en los 'playoffs' el hacer "ningún comentario" de su doble técnica descalificante en el último duelo, en la pista del Fenerbahçe, en el primer minuto de juego.

"Es una decisión que es parte del juego. No quiero comentar más, ya lo he hecho suficiente durante el partido. Mañana tenemos un partido que si ganamos nos puede ayudar mucho y estamos en una situación de poder jugar los 'playoffs' y no ayudaría hacer ningún comentario", comentó en rueda de prensa.

Pesic, así, se centra en superar al Gran Canaria, equipo entrenado ahora por Pedro Martínez y que tiene una cara nueva, mejor en defensa. "Tienen ahora un entrenador con mucha experiencia, que exige mucho, todos los equipos que ha entrenado se caracterizan por su disciplina, especialmente en defensa", argumentó.

"Se pudo ver contra Darussafaka y Manresa que han reaccionado muy bien, con una defensa más agresiva y con más responsabilidad en el uno contra uno, e intensidad", apuntó en este sentido. En la primera vuelta, en la segunda jornada, el Gran Canaria superó al Barça Lassa (87-86) y los blaugranas tendrán una oportunidad de revancha.

No obstante, están en una serie de cinco partidos en siete días. "Intentamos hacer descansar a algunos jugadores, como ayer que Seraphin o Hanga no jugaron, intentamos dentro del partido cambiar un poco, pero también jugar con intensidad. Pienso que el jugador que juega a alta intensidad, con minutos del entrenador, puede sentirse fresco si jugó bien y el equipo ganó", aportó.

"Pau Ribas tenía un golpe en la mano pero está mejor. No queríamos ningún riesgo ayer, es un golpe y le duele un poco. Él sabe mejor que yo cómo duele, pero intentará entrenar y vamos a ver", comentó sobre la posibilidad de que Ribas, que apenas jugó diez minutos en el triunfo sobre Movistar Estudiantes (90-76).

Sobre el Gran Canaria, aseguró que juegan contra un equipo que "no necesita ganar nada" pero con nuevo entrenador. "Cada uno tiene que demostrar que puede jugar bien y ayudar al equipo y al entrenador. Están ahora en una buena situación, tienen que mejorarla antes del 'playoff' y seguro que vienen con muchas ganas. Tenemos que prepararnos muy bien si queremos clasificarnos", argumentó.

Por su parte, Ante Tomic aseguró que el equipo está "bien". "Después de perder dos partidos en Euroliga sabemos lo que tenemos que hacer, darlo todo hasta el final para ser quintos. Empezamos una semana dura, hay que empezar con la victoria. El partido de la primera vuelta, a principio de temporada, perdimos un partido igualado, que en mi opinión tuvimos que ganar. Mañana tenemos la oportunidad de demostrar que somos mejores que ellos", se sinceró.

"Son un equipo bastante diferente, han fichado algunos jugadores, tienen nuevo entrenador, y esperamos un partido diferente. Como siempre, cuando viene un entrenador tiene sus ideas y el equipo reacciona. Esperamos que mañana no reaccionen bien", valoró.

"Tienen buen equipo, pero no buenos resultados. Han sufrido en la Euroliga, pero son un equipo peligroso y lo que no puede pasar es lo de ayer, que se empiece un partido tan mal y sin energía, sin cabeza. Hay que empezar bien, jugamos en casa y hay que aprovecharlo", concluyó.