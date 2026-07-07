Pradilla ficha por el Real Madrid para las próximas cinco temporadas

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto ha alcanzado un acuerdo por el que el jugador español Jaime Pradilla, ala-pívot de 25 años y 2,02 metros de altura, y procedente del Valencia Basket, será jugador merengue durante las próximas cinco temporadas, hasta el final de la 2030-2031.

Pradilla acudió este martes al Hospital Blua Sanitas Valdebebas, en Madrid, y pasó de manera satisfactoria el pertinente reconocimiento médico antes de rubricar su fichaje oficial por el conjunto madrileño, donde estará entrenado nuevamente por su compatriota Pedro Martínez.

Con un escueto comunicado de prensa, la entidad madridista confirmó lo que era un secreto a voces, acelerado el pasado 3 de julio desde que el propio Pradilla quedase desvinculado del club 'taronja' después de que se hubiera abonado el importe íntegro de su cláusula de rescisión.

Así, el jugador maño concluyó seis temporadas y 390 partidos con el Valencia, pese a que él mismo había firmado el pasado febrero una extensión de contrato hasta 2028. Todo respondía a su gran desempeño, con 86 encuentros en total y promedios de 8,4 puntos, 4,9 rebotes, 2 asistencias y 12,1 créditos de valoración, hasta poner la guinda al curso 2025-26 con los títulos de la Supercopa Endesa y la Liga Endesa.