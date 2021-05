El presidente de Estudiantes reconoce "graves errores", pero descarta dimitir porque "sería una cobardía"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Movistar Estudiantes, Fernando Galindo, ha reconocido los "graves errores" cometidos por la entidad, que acaba de descender a la LEB Oro, pero ha descartado presentar la dimisión porque "sería una cobardía", asegurando que el club "no va a desaparecer" y que ya trabaja para volver cuanto antes a la máxima categoría.

"Habremos hecho cosas entre mal y muy mal y somos responsables de los errores que hemos cometido y que nos han llevado a esta situación. Lo asumimos, yo en primera persona y el resto de directivos también. Solo queda reflexionar, apretar los dientes y mirar al futuro con la misma ilusión que hemos trabajado hasta ahora, pero también con algunos cambios profundos que habrá que acometer. Es imprescindible adaptarnos a la nueva situación y lo tenemos que convertir en oportunidad. La temporada que viene debemos recuperar la categoría", analizó Galindo ante la prensa.

El mandatario avanzó que van a "convocar una junta general de accionistas" y que "serán los aficionados los que den o quiten la confianza" a la actual junta. "Hemos recibido más apoyos que detractores, infinitamente más, pero hace más ruido el que está en contra que los múltiples que están a favor. Convocar una junta gestora ahora mismo me parecería una irresponsabilidad. Lo tenemos que arreglar los que estamos, irse ahora sería una cobardía", defendió.

En este sentido, quiso "pedir disculpas a los aficionados". "Nos hemos equivocado y no prometeré que no nos vamos a equivocar más, pero sí le digo a la afición que hemos aprendido la lección que nos ha dado la realidad y que vamos a trabajar todo lo que sea necesario para volver a la máxima categoría el año que viene", garantizó.

Analizando el rendimiento deportivo, Galindo quiso resaltar el factor económico explicando que el presupuesto anual del primer equipo masculino asciende dos millones de euros y que 1,4 millones de esa cantidad se destinan a saldar la deuda pendiente con Hacienda.

"No quiero que se entienda como una justificación, pero detraer esos recursos de nuestro presupuesto ordinario para pagar la deuda hace que nuestra capacidad esté condicionada. Me parece relevante decirlo, junto al reconocimiento de los graves errores que hemos cometido. Movistar Estudiantes no va a desaparecer, vamos a salir de nuevo con gran salud y esfuerzo. No vamos a desfallecer", prometió.

SIN PABELLÓN PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA Y EN BUSCA DE APOYO PÚBLICO

Tras asegurar que "todos los patrocinadores principales" van a continuar apoyando al club, el dirigente también pidió apoyo público. "Nos vamos a reunir con las instituciones de Madrid para decir que Movistar Estudiantes también existe. Vamos a recabar el apoyo de las instituciones de Madrid, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad, y también del CSD. Somos un referente del baloncesto a nivel de toda España y por supuesto de Madrid", esgrimió.

Sin "nada decidido sobre el entrenador", puesto que aún ocupa Jota Cuspinera, el Estudiantes tampoco sabe en qué pabellón jugará la próxima temporada. "En el Magariños no parece que sea posible. No podemos jugar aquí. El WiZink Center, IFEMA, el Madrid Arena... Estamos tratando de sentarnos ya con las instituciones para resolver ese grave problema para nosotros. Es uno de los problemas a resolver", dijo.

La "primera decisión" que ha tomado el club para buscar el ascenso a la Liga Endesa es "separar absolutamente la parte deportiva del resto de actividades como institución. "Es probable que hayamos desatendido la parte deportiva. Haremos un equipo específico conocedoras del baloncesto para que trabajan con denuedo", avanzó Galindo.

"Con toda la tristeza del mundo" tras el descenso, el presidente también quiso "agradecer las infinitas muestras de simpatía recibidas a lo largo de estos días desde todas partes". "Somos una institución realmente relevante en el mundo del deporte y esas muestras infinitas de solidaridad así lo han demostrado", recalcó.