Rafa Martínez: "Me quedo con el gesto de la afición en mi último partido en Valencia y Manresa"

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador de baloncesto Rafa Martínez destacó en el acto de homenaje de la ACB tras su retirada, después de 22 años en activo, que se queda con el gesto que recibió por parte de la afición en Valencia, donde jugó durante 11 años, y en el Nou Congost, con el tributo que le rindió el Manresa en su último partido como profesional.

"Me quedo con mi salida en Valencia, que no comuniqué nada oficialmente y entendieron que me iba, y mi último momento en Manresa, sobre todo por el cariño de la gente. Tener ese gesto hacia mí lo llevaré siempre en mi corazón", aseguró Rafa Martínez en su homenaje, en la sede de la ACB en Barcelona.

"Hay un momento que tienes que parar porque no se acabaría nunca. Después de mis dos años en Manresa, que no me esperaba debido a mis problemas de rodilla, llegué a mi límite. Toca pensar más en casa", añadió el de Santpedor, rodeado de sus compañeros de equipo y amigos.

El ya exjugador, a sus 40 años, mostró su orgullo por jugar "en la mejor liga de Europa". También, tuvo palabras de agradecimiento para los tres equipos de los que formó parte. "El Basket Manresa es un pequeño gran club que me dio un sentido de pertenencia. No he podido tener mejor final de carrera, en casa, con mi familia, y una temporada histórica", apuntó.

Sobre el Valencia Basket, donde se convirtió en el palmarés andante del club con cinco títulos, entre ellos la Liga ACB y la 'Eurocup', recordó sus 11 años "inolvidables", sobre todo por el cariño del club. "Es un orgullo que me consideren una leyenda del Valencia. No es fácil estar tantos años en un club con tanta exigencia. Ser de fuera y que te traten como de casa es lo que me ha llenado más", comentó sobre la afición de La Fonteta.

Tampoco quiso olvidarse de su paso efímero por el Bilbao Basket, un sitio "muy especial" donde jugó una temporada antes de regresar al BAXI Manresa. Rafa Martínez jugó en total 629 partidos, donde consiguió 361 victorias, anotar 5.407 puntos y 885 triples. Unos números que hablan por sí solos, aunque para el mundo del baloncesto le recordarán también por su personalidad.

"Es el prototipo de deportista de equipo. Parece más una fiesta de amigos que una despedida. Ahora te darás cuenta de la huella que has dejado", aseguró en el homenaje el presidente de la ACB, Antonio Martín.