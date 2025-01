El Real Madrid arranca ante el Maccabi una semana clave europea

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid arrancará este martes en el Movistar Arena (20.45 horas) una importante doble jornada semanal en la Fase Regular de la Euroliga 2024-2025 con un duelo ante uno de los equipos de la parte baja como el Maccabi Tel Aviv israelí, pero que fue capaz de sorprenderle en la primera vuelta cuando estaba en un tramo de dudas.

El conjunto madridista sigue creciendo en este momento de la temporada y completó una positiva última semana con pleno de triunfos, a domicilio ante el Baskonia y el Zalgiris Kaunas lituano, en casa frente a La Laguna Tenerife que confirmaron su buena estabilidad y el paso adelante de todo el grupo, sobre todo de los 'nuevos'. Diez triunfos en los últimos once duelos que le han ayudado sobre todo en la máxima competición continental donde el panorama ya no es tan sombrío, aunque no le permite tampoco relajaciones.

La victoria en el Zalgirio Arena, donde fue capaz de reponerse a un mal primer cuarto con un gran despliegue defensivo para tomarse la revancha, con el 'basket-average' recuperado también, de la derrota ante su público, supuso el quinto consecutivo en la Euroliga para colocarse con 11-9 y en la séptima plaza de la clasificación.

El equipo que entrena Chus Mateo ya tiene cerca el 'Top 6' y pretenderá asaltarlo y acercarse al 'Top 4' esta semana donde además de recibir al Maccabi, también será anfitrión ante el Olympiacos griego, actual líder y que le aventaja en tres triunfos. En la siguiente también jugará en casa ante el Baskonia y conseguir un triplete de éxitos le ayudaría para la gira continental a domicilio con visitas seguidas al AS Mónaco, el Efes y el Fenerbahce que seguramente aclaren su escenario en esta Fase Regular.

De todos ellos, el teórico rival más asequible parece ser el primero, en lo que será una nueva edición del considerado clásico del baloncesto continental, con el Movistar Arena presenciando el partido número 73 entre estos dos campeones de Europa. Sin embargo, el conjunto macabeo no anda demasiado fino, penúltimo de la clasificación, con un balance de 5-15, por lo que el actual subcampeón no puede fallar como hiciese en el exilio israelí de Belgrado donde cayó 79-78 por una canasta sobre la bocina de Saben Lee.

Este jugador ya no pertenece a la plantilla de Oded Kattash, que también perdió a finales del 2024 al pívot Wenyen Gabriel, fichado por el Panathinaikos para sustituir al lesionado Matthias Lessort. Desde su triunfo ante los de Chus Mateo, el Maccabi sólo ha podido ganar dos de sus 13 siguientes partidos y a domicilio únicamente se ha impuesto en una (Berlín) de sus diez salidas, sin ganar en la capital española desde 2010.

La semana pasada evidenció su debilidad defensiva (89 puntos por encuentro encajados) y que no atraviesa un buen momento al perder por más de 30 ante el Armani Milán italiano (74-107), pero intentará sorprender al Real Madrid apoyado en su poderío físico, su fortaleza en el rebote y la calidad de jugadores como el exblaugrana Rokas Jokubaitis, Tamir Blatt, que promedia casi 8 asistencias por encuentro, Jaylen Hoard o Roman Sorkin.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Rathan-Mayes, Musa, Ndiaye y Tavares --posible quinteto inicial-- Hezonja, Llull, Abalde, Ibaka, Garuba, Feliz y González.

MACCABI TEL AVIV: Blatt, Dibartolomeo, Hoard, Randolph y Williams --posible quinteto inicial-- Jokubaitis, Rivero, Rayman, Sorkin, Shayok, DeJulius y Cohen.

--ÁRBITROS: Hordov, Nikolic y Tsaroucha.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/Movistar Plus+.