El Real Madrid busca acople y sensaciones en el debut europeo

El conjunto madridista inicia la Euroliga queriendo olvidar sus últimos reveses en su visita al Bayern alemán

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid iniciará este jueves (20.45 horas) su andadura en la Fase Regular de la Euroliga 2024-2025 con su visita al Bayern Múnich alemán, rival siempre más complicado cuando juega de local y ante el que buscará olvidar sus últimos reveses y continuar con la adaptación de sus nuevas piezas.

El conjunto madridista no ha arrancado la temporada como lo hizo en la anterior y ya lleva dos derrotas, ambas seguidas, en sus tres partidos disputados. No pudo en la final de la Supercopa Endesa ante el Unicaja (90-80) y luego también cayó, contra todo pronóstico, en su estreno en la Liga Endesa ante el recién ascendido Leyma Coruña (86-85), un partido que tuvo ganado y que perdió sobre la bocina tras un '3+1'.

Estos dos reveses, donde ha encajado demasiado, han generado algo de duda sobre el equipo que entrena Chus Mateo, que ha perdido a jugadores claves de los últimos años y que aún tiene que conseguir acoplar a los cuatro nuevos que han llegado, una tarea que le tocará ahora en el inicio del frenesí del exigente calendario con el inicio de la máxima competición continental donde es el actual subcampeón tras la final perdida en mayo ante el Panathinaikos.

La Euroliga no permite noches malas y el Real Madrid tratará de evitarla en la mayor medida de lo posible ante un rival competitivo y que quiere volver a codearse con los mejores después de que el año pasado no fructificase su apuesta por Pablo Laso y tras haber coqueteado con la 'Final Four' en las campaña 20-21 y 21-22.

Ahora, el Bayern ha mantenido su ambiciosa apuesta al menos en el banquillo con la llegada del canadiense Gordon Herbert, reputado técnico que lideró a la selección alemana al oro mundial en 2023, batiendo en las semifinales a los Estados Unidos, al bronce continental en 2022 y al cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de París del pasado verano.

El regreso de Oscar da Silva tras su paso por el Barça es uno de sus mejores refuerzos en una plantilla que ha perdido a dos jugadores importantes que han puesto rumbo a la Liga Endesa como el base Ognjen Jaramaz, fichado por el Baskonia, y el ala-pívot Serge Ibaka, que ha vuelto precisamente al Real Madrid.

El alero serbio Vladimir Lucic, el tirador alemán Andreas Obst y el físico pívot Devin Booker se mantienen en un equipo que tampoco ha arrancado aparentemente excesivamente sólido y que ha perdido sus últimos cuatro partidos como local contra el Real Madrid, un rival al que únicamente ha ganado en tres de sus 15 enfrentamientos en Euroliga.

Chus Mateo confirmó en la previa que tiene la duda un partido más de un jugador clave como el alero croata Mario Hezonja, que aunque ya ha superado el problema con un virus estomacal que le hizo ser baja en la final de la Supercopa y en A Coruña, será duda en Múnich porque está a punto de ser padre.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BAYERN MÚNICH: Weiler-Babb, Obst, Lucic, Da Silva y Booker --posible quinteto inicial-- Edwards, Giffey, Brankovic, Harris, Karchenkov, Madar y Voigtmann.

REAL MADRID: Campazzo, Rathan-Mayes, Musa, Garuba y Tavares --posible quinteto inicial-- Llull, Deck, Abalde, Ibaka, Feliz, Ndiaye, González y Hezonja.

--ÁRBITROS: Difallah, Racys y Petek.

--PABELLÓN: Sap Garden.

--HORA: 20.45/Movistar+ Plus.