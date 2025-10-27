El Real Madrid busca en Múnich la primera victoria como visitante

Archivo - Facundo Campazzo y Andreas Obst, en un lance del partido de 'Play In' de la temporada pasada. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto visita el SAP Garden de Múnich este martes (20.00 horas) para medirse al Bayern, en el partido correspondiente a la jornada 7 de la Fase Regular de la Euroliga, un encuentro en el que el equipo dirigido por Sergio Scariolo quiere conseguir la primera victoria de la temporada como visitante, en una semana exigente de tres partidos.

El conjunto blanco, ya sin el angoleño Bruno Fernando, que se desvinculó del equipo este lunes, viaja a Alemania con el objetivo claro de ganar lejos del Movistar Arena por primera vez en este curso, frente a un equipo que ha conseguido en su pista las únicas dos victorias europeas que lucen en su casillero, contra Estrella Roja y Milán.

El SAP Garden fue una de las canchas más complicadas de toda Europa la temporada pasada, con un balance de 14 victorias del Bayern en los 18 partidos jugados. Durante este inicio de curso, la tónica ha cambiado y el equipo entrenado por Gordon Herbert ha perdido la mitad de los partidos que ha disputado en Múnich, acusando en exceso la pérdida del base estadounidense Carsen Edwards, que fue el jugador con más puntos por partido la pasada temporada en la Euroliga.

Con todo, el Real Madrid viaja por quinta vez desde la derrota en Málaga en la final de la Supercopa Endesa, con varios ejemplos previos de los puntos a mejorar para conseguir el primer triunfo. El más claro es la defensa, ya que en las tres salidas previas, para jugar contra Baskonia, Estrella Roja y Maccabi, el equipo encajó 90 puntos o más, cifra que nunca ha recibido en los seis partidos jugados en el Movistar Arena.

Los 40 puntos encajados en el segundo cuarto del último partido europeo contra el equipo israelí evidenciaron las lagunas defensivas del equipo. A pesar de ese terrible parcial, el Real Madrid tuvo la oportunidad de ganar el partido y los errores propios terminaron por condenar al equipo. Tras la derrota, el italiano habló de "pequeños detalles" y confió en aprender de "los errores" y construir sobre lo que se hizo bien. "Estamos mejorando, pero aún no lo suficiente para ganar fuera de casa", comentó.

En el otro lado de la pista, el equipo madridista ha recuperado una versión más anotadora del base argentino Facundo Campazzo, que se ha unido a Mario Hezonja y Trey Lyles como principales referencias en ataque, con la aportación de Edy Tavares desde la pintura. Además, el francés Théo Maledon está adaptándose a su nuevo equipo tras la lesión que le privó de jugar los primeros partidos de la temporada.

El Bayern llega al duelo con dos derrotas consecutivas, contra Olympiacos en la anterior jornada europea (71-96) y frente al Alba Berlín el fin de semana en la liga alemana (67-61). El equipo de Herbert tiene cinco jugadores que formaron parte de la selección alemana campeona del Eurobasket el mes pasado, Andreas Obst (máximo anotador del equipo), Oscar Da Silva, Leon Kratzer, Justus Hollatz y Johannes Voigtmann, que todavía acusa la lesión de rodilla sufrida durante el torneo y no ha podido debutar con su equipo.

El base Xavier Rathan-Mayes, exjugador del Real Madrid, también se presenta como una de las amenazas del Bayern. Junto a los ex jugadores de la Liga Endesa Stefan Jovic y Kamar Baldwin son los máximos asistentes del equipo en la Euroliga, por lo que la defensa blanca no se podrá permitir las desconexiones de los últimos partidos.

Uno de los refuerzos más sorprendentes en la Euroliga las últimas semanas fue el del base estadounidense Spencer Dinwiddie, compañero de Luka Doncic en su etapa como jugador de los Dallas Mavericks, que llegó a Múnich la semana pasada, aunque todavía no ha debutado y no se espera que lo haga este martes.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BAYERN: Jovic, Obst, Lucic, Mike y Kratzer --posible quinteto inicial-- Baldwin, Rathan Mayes, Jessup, Giffey, Hollatz, Gabriel y Da Silva.

REAL MADRID: Maledon, Abalde, Lyles, Hezonja y Tavares --posible quinteto inicial--; Okeke, Kramer, Llull, Campazzo, Deck, Almansa y Garuba.

--ÁRBITROS: Belosevic, Dragojevic y Vilius.

--PABELLÓN: SAP Garden.

--HORA: 20.00/Movistar Plus+.