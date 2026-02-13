Trey Lyles y Gabriel Deck, Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid gana en Belgrado con sus dos caras

Los de Scariolo dominaron en el primer tiempo y sufrieron en el segundo para romper su bache en Euroliga

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció (73-77) al Partizán este viernes en la jornada 28 de la Euroliga para ponerse con 17 triunfos y reconducir su lucha en la parte alta de la tabla, con una actuación con dos caras que salvó in extremis en el Belgrado Arena.

Los de Sergio Scariolo tomaron el control en el primer tiempo de la mano de un Trey Lyles que se fue al descanso con 19 de valoración. Sin embargo, el ataque coral de los blancos murió camino al último cuarto, con un tremendo parcial en contra de 16-2. Con el choque igualado, un triple de Andrés Feliz y un sufrido desenlace permitieron al Madrid sumar una necesaria victoria.

El conjunto español cerró su herida a domicilio, tras tres derrotas seguidas en Europa, ante un Partizán que demostró su paso al frente en los últimos encuentros con el técnico ex del Barça Joan Peñarroya. De inicio, la mejor rotación del Madrid marcó diferencias, y sobre todo la actuación de Lyles, con ambos equipos aprovechando el rebote ofensivo. El ex de los blancos Bruno Fernando sujetó a los serbios igual que Nick Calathes (19-20).

En el segundo cuarto, los de Scariolo escaparon en el marcador, repartido el buen trabajo ofensivo de los visitantes, con Mario Hezonja y Edy Tavares, para ampliar la renta en la reanudación (40-55). Entonces, Sterling Brown asumió responsabilidad en los locales y, con 10 puntos en el tercer cuarto, lideró la remontada serbia. El inesperado derrumbe del Madrid no terminó de tocar fondo hasta un agónico pero afortunado final de partido.

A los de Peñarroya le entraron los triples de repente y cambiaron el guion para los últimos minutos, más tensas las muñecas. Partizan perdonó, varias con Calathes, y entre pérdidas y malas decisiones en ataque, el Madrid mostró el lado oscuro de su campaña hasta la garra de Gaby Deck contra la adversidad y un triple de Feliz. Los locales fallaron sus últimos ataques, varios seguidos gracias al rebote, y el Madrid se unió a la pelea por el 'Top 4' con mucho suspense.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARTIZÁN, 73 - REAL MADRID, 77. (33-43, al descanso).

--EQUIPOS.

PARTIZÁN: Calathes (5), Brown (14), Bonga (12), Lakic (2) y Fernando (12) --quinteto inicial-- Washington (13), Pokusevski (7), Jekiri (8), Radanov (-).

REAL MADRID: Campazzo (4), Abalde (-), Hezonja (14), Okeke (7) y Tavares (13) --quinteto inicial--; Lyles (14), Garuba (4), Feliz (9), Maledon (5), Deck (7), Llull (-).

--PARCIALES: 19-20, 14-23, 28-19, 12-15.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Peerandi y Bissuel. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Belgrado Arena.