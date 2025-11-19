El Real Madrid necesita enderezar su rumbo contra la sorpresa Zalgiris

Sergio Scariolo deja la pista tras la derrota ante el Panathinaikos en la Euroliga 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto se enfrenta este jueves (20.45 horas) al Zalgiris Kaunas lituano en el Movistar Arena en la jornada 12 de la Fase Regular de la Euroliga, un partido en el que los pupilos de Sergio Scariolo quieren volver a ganar en la máxima competición europea, tras las dos derrotas consecutivas de la semana pasada, para aplacar las dudas que cada vez parecen surgir con más fuerza.

El equipo blanco, con un balance negativo de 5 victorias y 6 derrotas en Europa, necesita reconducir el rumbo de la temporada continental cuanto antes, para evitar urgencias de última hora como el año pasado. Tras la derrota del pasado jueves contra el Panathinaikos, cerró de forma negativa otra doble jornada, perdió el invicto como local y escuchó las primeras discrepancias del público.

Y es que la actuación del conjunto heleno evidenció gran parte de los problemas del equipo de Scariolo. Los 87 puntos fueron la mayor cifra que ha anotado un equipo visitante en el Movistar Arena esta temporada, con poca intensidad defensiva, sobre todo en la primera parte y de la que sacaron provecho jugadores como TJ Shorts o Kenneth Faried.

La trabajada victoria del pasado domingo en Liga Endesa contra Bilbao Basket, frente al que iba muy por detrás en el marcador en el tercer cuarto, calmó un poco las aguas, dejando al Real Madrid como líder de la competición doméstica junto al Valencia Basket. Sin embargo, la Euroliga se le está resistiendo más a los 'merengues', que no consiguen imponer su ritmo, sobre todo fuera de casa.

Tras haberse disputado ya más de un cuarto de la fase regular de la competición, el once veces campeón de Europa está en la parte media baja en puntos anotados, porcentaje de triples convertidos, asistencias repartidas y robos de balón, siendo el rebote el único registro donde realmente está mostrando fortaleza.

Con todo, el inicio de temporada parece no preocupar de momento a Scariolo, que a pesar de ser consciente de que su equipo no ha empezado de la manera deseada, sigue defendiendo que el objetivo es llegar bien al tramo de febrero hasta mayo, que es donde se deciden los torneos. Por este motivo, el domingo dio descanso al canadiense Trey Lyles, que está brillando en Euroliga, siendo el mejor en puntos (14,6) y en valoración por partido (16,9) para recibir a una de las sorpresas de este arranque de máxima competición continental, pero que necesita más ayuda de jugadores como Facundo Campazzo y Mario Hezonja.

Y es que al Movistar Arena llega un sorprendente Zalgiris, dirigido por Tomas Masiulis y que visita la capital de España con un óptimo balance de 7-4 y situado en un meritorio tercer puesto, aunque la pasada doble jornada, con sendas derrotas en El Pireo y en Dubái, frenaron su arranque.

El equipo lituano, que ya fue capaz de ganar el año pasado en el Palacio de Deportes, afronta esta tercera salida consecutiva en busca de recuperar las sensaciones de los primeros partidos de temporada, con victorias de mérito en Mónaco, Múnich y Barcelona. La defensa madridista tendrá que poner especial atención en el base Sylvain Francisco, líder del equipo en valoración (18,6), puntos (14,9) y asistencias por encuentro (6,6).

El jugador francés no es la única amenaza del conjunto de Masiulis, que cuenta también con el base alemán Maodo Lo, campeón del Eurobasket este verano, el ala-pívot Azuolas Tubelis, tercer jugador con mayor valoración del equipo, y el pívot estadounidense Moses Wright, máximo reboteador, con números ligeramente superiores a los de Tavares en cuanto a capturas por partido.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Deck, Lyles y Tavares --posible quinteto inicial--; Feliz, Llull, Maledon, Okeke, Hezonja, Garuba y Len.

ZALGIRIS KAUNAS: Francisco, Sirvydis, Butkevicius, Tubelis y Birutis --posible quinteto inicial--; Lo, Mikalauskas, Rubstavicius, Sleva, Brazdeikis, Ulanovas y Wright.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Koljensic y Kowalski.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/#Vamos.