El Real Madrid vence al Unicaja con final ajustado y el iLERNA Lleida sorprende en casa del Valencia Basket

September 27, 2026, Madrid, Madrid, Spain: MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 27: Cameron Hunt of Unicaja (L) in action with the ball defended by Facundo Campazzo of Real Madrid (R) during the Liga Endesa match between Real Madrid and Unicaja Malaga at Movistar Ar - Alberto Gardin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha ganado por 89-87 al Unicaja en la jornada 1 de la Liga Endesa, en un domingo de finales ajustados porque el iLERNA Lleida ha vencido por 100-105 al Valencia Basket, el Casademont Zaragoza por 80-81 a La Laguna Tenerife, el Kosner Baskonia por 97-98 a Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Río Breogán por 110-104 al Asisa Joventut.

La victoria más holgada del día fue del FIATC Girona, en su caso por 84-77 contra el UCAM Murcia y con remontada incluida en el último cuarto, guiada por los 20 puntos y 29 créditos de valoración de Jassel Pérez y los 19 puntos y 18 créditos de valoración de Stanley Whittaker.

Después llegaron más remontadas y la retahíla de 'thrillers'. En el Coliseum de Burgos, el Baskonia inició su último cuarto cayendo por 10 puntos y lo terminó sonriendo, ya que Damion Baugh logró un 2+1 y los locales desperdiciaron la posesión definitiva en manos de DJ Steward.

En Tenerife tampoco faltó emoción en los instantes decisivos, con el Zaragoza adelantándose en el marcador por un único punto a solo 0.8 para agotar el reloj de partido, gracias a un canastón de Justin Jaworski a media distancia. Aunque al equipo aurinegro le dio tiempo a fabricar un último tiro sobre la bocina, Tim Abromaitis falló su intento de triple.

En el Roig Arena, el vigente campeón empezó mal esta campaña liguera 2026-27. Pese a neutralizar durante el segundo cuarto su desventaja del primero, el Valencia encajó un parcial acumulado de 19-26 en el tercer acto y el Lleida supo sufrir para administrar sus nuevas ventajas, con James Batemon (23 pts.) y Darius McGhee (21) como máximos anotadores.

Y como colofón a la sesión dominical, el partido más destacado se decidió también por detalles en su recta final. Ninguno de ambos equipos se había despegado en el primer cuarto, el Real Madrid había amagado con escaparse al inicio del segundo y el Unicaja había reaccionado antes del descanso, para marcharse en el tercero por obra de Willy Hernangómez.

Sin embargo, Timothé Luwawu-Cabarrot tiró del carro merengue durante el cuarto acto y cuajó otra remontada marca de la casa, en un Movistar Arena donde los tiros libres marcaron el devenir. Kendrick Perry acercó al equipo malagueño en el marcador (88-87) y justo a continuación Facu Campazzo, objeto de falta, no erró el primero de sus suyos lanzamientos.

Sí tiró adrede a fallar el segundo porque no quedaba casi nada en el cronómetro; Amine Noua atrapó ese rebote y a la desesperada lanzó desde su propia cancha, sin puntería para meter lo que habría sido una canasta de órdago. Con esta victoria, los pupilos de Pedro Martínez enmendaron su derrota 'in extremis' del pasado jueves en Dubái, en la Euroliga.