Ricky Rubio: "Sabemos que nuestras opciones pasan por acabar 8-0 y que el resto pierda"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El base español de Phoenix Suns, Ricky Rubio, aseguró que están "hambrientos" después de reanudar la NBA con una racha de 5-0 que les acerca a la disputa del 'play-in' en la Conferencia Oeste, pero también pidió calma porque que sus opciones de lograrlo "pasan por acabar 8-0 y que el resto de equipos pierdan".

"Estamos hambrientos y sabemos que nuestras opciones pasan por acabar 8-0 y que el resto de equipos pierdan, así que esa es nuestra meta, partido a partido, tratando de salir y ganar cada noche. El 5-0 está muy bien, pero no hemos hecho nada aún, y ahora tenemos un partido muy importante contra Oklahoma City", apuntó Rubio tras la victoria ante Miami Heat por 119-112.

El catalán cree que el parón por el coronavirus ha podido ayudar a "un equipo muy joven". "Ha sido una transición de una temporada a otra y eso ha ayudado al crecimiento", advirtió en declaraciones recogidas por 'nba.com'.

"También el empezar ganando y que el momento vaya rodado, ayuda muchísimo y sabemos que no podemos fallar, que tenemos que ganar todos los partidos e incluso así tenemos que esperar que algún resultado de algunos equipos nos favorezca. Así que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo e intentaremos ganar lo que queda.

El internacional reconoció que el rendimiento de los Suns "es una ilusión grande" más que una sorpresa. "En los entrenamientos ya habíamos visto que muchos jugadores habían pegado un paso adelante. Durante la temporada tuvimos algunas lesiones que no nos dejaron coger mucho ritmo. Y es difícil, sobre todo en una temporada cuando eres un equipo joven y no tienes la experiencia, pero veníamos con muchas ganas, con la ilusión del que no tiene nada que perder y estamos ahí", sentenció.