Roger Grimau: "Estamos esperanzados, nuestro nivel es bueno"

Roger Grimau, head coach FC Barcelona during the Turkish Airlines EuroLeague basketball match between EA7 Emporio Armani Milano and FC Barcelona on January 26, 2024 at the Mediolanum Forum in Milan, Italy - Photo Savino Paolella / LiveMedia / DPPI

BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Roger Grimau, cree que su equipo llega en un "buen nivel" a la Copa del Rey de Málaga, en la que debutan este viernes contra el BAXI Manresa en cuartos de final, y añadió que la presión máxima se la ponen ellos mismos, que Ricky Rubio no estará para jugar y que solo piensa en el duelo de cuartos y no en lo que pueda pasar más allá.

"Creo que llegaremos a un buen nivel. Llegamos preparados para una competición tan especial como la Copa del Rey. Y bueno, con la mentalidad de jugar mañana al máximo de nuestras posibilidades. Sabemos que el partido será muy complicado, como he dicho antes. Esperanzados, contentos... Creo que nuestro nivel ahora mismo es bueno, es correcto y espero que nos de para seguir", aseguró en rueda de prensa.

Eso sí, Grimau no quiere oír hablar de favoritismos ni quiere hacer predicciones. "Lo único que tengo en mente ahora mismo es Manresa. Tengo la experiencia de haber jugado la Copa como jugador y creo que es la manera de afrentar una Copa del Rey; mirando solo el primer partido. A partir de aquí, ojalá ir creciendo. Pero a nivel personal, tal como soy yo, no creo que sea una competición fácil y no visualizo más allá de mañana", confesó.

"Bueno, la presión, como somos nosotros los que nos ponemos más, a nivel personal yo también, no sé si beneficia o perjudica. Nosotros vamos a ir a lo nuestro, sin pensar mucho en lo que diga la gente. Sabemos que es una competición muy complicada, que tienes que estar en los 5 sentidos desde el primer día, básicamente el primer día, y ya te digo que el tema de favoritismos no le hago caso", añadió.

Tampoco quiso darle importancia al hecho de afrontar el primer gran reto del año, y su primer gran reto como entrenador. "Sé dónde estoy. Es el primer título y primer objetivo grande que afronto. Cada partido, desde que estoy aquí, lo afronto dejándome mi piel y mi vida y eso es lo que haremos a partir de mañana. Como he dicho antes, todo lo que se pueda hablar en un sentido o en otro, sea como sea, no importa y no le tengo que hacer mucho caso", se sinceró.

En cuanto al equipo manresano, cree que los precedentes no sirven demasiado. "Las anteriores sirven como referencia de cómo hemos jugado, cómo no hemos jugado, no solo el último sino los tres que llevamos. Será un partido durísimo, que no puede ser de otra manera, contra un equipo como Manresa. No creo que tenga que ver haber ganado o haber perdido con lo que vaya a pasar mañana en Málaga", apuntó.

"Es absolutamente diferente, lo sabéis perfectamente. Nada que tiene que ver la Copa con un partido de Fase Regular de Euroliga o de Liga Endesa, es otra historia. Lo afronto bien, contento, feliz por estar aquí. Como ya me vais conociendo un poquito, pues muy enfocado y muy concentrado solo en el partido pero feliz por tener esta primera oportunidad de jugar una Copa del Rey como entrenador", ahondó al respecto.

Grimau cree que uno de los puntos fuertes del Manresa es su recuperación de balón y la ventaja que sacan de la pérdida rival. "Tenemos que ser muy precavidos con la pelota, intentar minimizar al máximo el porcentaje de pelotas perdidas. Y en caso de que se produzcan, intentar cambiar el chip muy rápido", argumentó.

"Realmente son uno de los mejores equipos en esto. Creo que es el equipo con más posesiones. Es su estilo, es su juego, y a menudo te fuerzan a ello. Hay que intentar tener una buena organización para minimizar estas cosas", añadió al respecto.

SIN RICKY RUBIO

Pese a ser la primera pregunta de la comparecencia, por ser el tema estrella en Barcelona estos días, Ricky Rubio no estará en la Copa del Rey. "No, como dije el primer día, lo más importante con Riqui era a nivel personal y este es el siguiente paso que ha decidido, o hemos decidido, como quieras. Lo único que quiero a nivel personal es que vaya bien", comentó.

Convocado por Sergio Scariolo para la siguiente ventana internacional, Grimau cree que es un paso más en el buen sentido de la recuperación del base. "Sí, es un paso más en el proceso y nada, esperemos que que vaya todo bien, que el siguiente paso lo sienta bien y a partir de ahí a acabar de tomar la decisión", valoró.