Roger Grimau: "Con Ricky Rubio no hemos hablado de ninguna vuelta"

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Roger Grimau, aseguró tras llevar a cabo el primer entrenamiento con Ricky Rubio en la pista, tras aceptar el club que el base pudiera entrenar con el equipo para seguir con el proceso de recuperación, que el de El Masnou está "fino" a nivel físico pero recalcó que no han hablado con él para ficharle sino que están para "ayudar" a que vuelve a sentirse jugador.

"No hemos hablado de ninguna vuelta. Se ha hablado de ofrecerle instalaciones y el equipo para que siga con este proceso de recuperación y nada más. Ni se ha hablado de posibles ni de futuros ni nada. Ricky físicamente está fino y está en forma", aseguró Grimau a los medios.

Excompañeros en el Barça que ganó la Euroliga de París en 2010, igual que con un Víctor Sada que es el segundo de Grimau, aseguró estar "feliz" por ver a Ricky Rubio de nuevo en una pista, tras dejar momentáneamente el baloncesto, y dar por cerrada su etapa NBA, para solucionar sus problemas mentales.

"Estoy feliz por ver a Ricky en una pista. Es muy buena noticia. Pero únicamente por él y por su proceso de recuperación. Poca cosa más, feliz como persona y no sólo como club, que debemos estar felices de que nos haya elegido para su recuperación. Feliz de estar con él, él con nosotros, y a seguir con normalidad", manifestó.

"Los buenos jugadores, los excelentes jugadores, siempre suman. Sea como sea y en las circunstancias que sean. Y si sumas que es igual de excelente como persona, la ecuación es fácil. Hay que normalizarlo todo, era el primer día y es como si llevara tiempo. Normalidad", pidió Grimau.

A nivel de baloncesto, detalló que "son pocas las órdenes a dar" a Rubio. "Antes de que acabe la frase ya sabe lo que voy a decir porque tiene muchas horas de baloncesto. Es el primer caso de entrenar a un excompañero y bien. Pero estoy feliz de verle en la cancha, no porque vaya a fichar o a jugar. Verle en pista es lo que me hace feliz y no voy más allá del entrenamiento de hoy", reiteró.

"De puertas adentro hay normalidad. Sé que hay mucho foco mediático, muchas cámaras. Pues sí. Pero aquí estamos blindados y hacemos nuestro trabajo, ahora es con Ricky pero sería igual con Joseph Jones, me invento el nombre. No podemos evitar la expectación pero lo importante es que nosotros lo vivamos con normalidad. Y ha hecho un entrenamiento normal", reconoció.

Así que no piensa en Ricky Rubio como refuerzo invernal. "Siempre os he comentado y lo diré hasta que se cierre el mercado, no quiero una pieza en especial pero estamos pendientes de lo que surja. Ricky solo está entrenando y no hay nada más, pero no es por el perfil, si fuera un '4' estaría entrenando con nosotros. Si antes del mercado hay algo interesante, estaremos atentos", matizó.