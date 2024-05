Roger Grimau: "Vamos con la ambición de ganar en Madrid y surfear la eliminatoria"

Archivo - Roger Grimau, Head coach of Fc Barcelona gestures during the ACB Liga Endesa, match played between FC Barcelona and Casademont Zaragozaza at Palau Blaugrana on March 03, 2024 in Barcelona, Spain.

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça de baloncesto, Roger Grimau, aseguró que tienen la ilusión y la ambición de ganar al Real Madrid en el WiZink Center, en el primer partido de las semifinales del Playoff de la Liga Endesa, y partir de ahí ir "surfeando la eliminatoria" con el objetivo de pasar a la final y seguir optando a un título que evite una temporada en blanco.

"Preferiría jugar en el Palau. Pero tenemos que ir allí con la máxima ambición e ilusión de ganar en Madrid el primer partido y a partir de ahí ir surfeando la eliminatoria en función de lo que vaya pasando. Vamos con toda la ambición de sacar los partidos en Madrid", aseguró a los medios en la previa del primer duelo de este miércoles.

Grimau reconoció que han tenido más tiempo de preparación que el Real Madrid, que jugó la Final 4 de la Euroliga el fin de semana. "Voy a decir algo que durante el año me hubiera gustado mucho decir; hemos tenido días libres, por desgracia. Hemos intentado regenerar el máximo, a nivel mental y físico", apuntó.

"Después de la eliminatoria de Euroliga hemos pasado por momentos anímicos jodidos pero hemos salido adelante", reconoció Grimau sobre la derrota en los 'Playoffs' ante Olympiacos. "El equipo ha hecho un muy buen esfuerzo en los últimos partidos y nos hemos plantado en semifinales. Nos toca jugar contra el Real Madrid y espero que estos días de descanso y preparación nos sirvan para ganar", apuntó.

Así que si su equipo ha salido adelante tras no estar ni en la Final 4, no cree que el Real Madrid vaya a pagar anímicamente el haber perdido el título europeo en la final, ante Panathinaikos. "Lo peor es que nosotros no hemos estado en la Final 4 y las circunstancias en las que venga el rival nos deben importar poco, sabemos de la calidad que tiene el Madrid y el año que han hecho, y juegan en casa. Espero al mejor Real Madrid", señaló.

Centrados en sí mismos, quieren seguir vivos en la última competición en la que pueden sumar un título esta temporada. "Un club grande como el Barça siempre tiene que optar a luchar por los títulos y a ganarlos. Si ganas, perfecto, y si no la ganas será otra lectura diferente. Queremos luchar por todo, este año a día de hoy no hemos podido o no hemos tenido el acierto. Es el último título en juego y a por él vamos al máximo, con máxima ambición", reiteró.

"Normalmente, cuando hemos jugado muy bien o hemos hecho partidos muy buenos es porque en defensa hemos estado muy bien. El equipo tiene talento y en ataque más o menos vamos encontrando opciones, tenemos capacidad para anotar. Pero lo importante en el Playoff es ser defensivamente sólidos. El Madrid es un equipo con muchos puntos. Todo hará que el partido sea más redondo", comentó sobre qué tipo de duelo le conviene más a su equipo.

Sobre a quién beneficiaría más una serie larga, a cinco partidos, no lo tiene claro. "Intentaremos ir partido a partido. Viene todo tan seguido que no te da para más que recuperar y volver a jugar. No sabría contestar, muchas cosas entran en esta ecuación", valoró.

Grimau tendrá la baja para estas semifinales del pívot canterano James Nnaji, que lleva arrastrando molestias en la espalda y no podrá viajar a Madrid, mientras que sí lo hará pero algo tocado el alero catalán Joel Parra. "Tuvo un pequeño problema de tobillo en el último entrenamiento, en principio no será nada y viajará con nosotros sin problema", valoró.