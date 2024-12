Rudy Fernández: "Estamos malacostumbrados a ver al Real Madrid arriba, pero las transiciones son importantes"

Rudy Fernández en los XVIII Premios AS del Deporte 2024

Rudy Fernández en los XVIII Premios AS del Deporte 2024 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exjugador español de baloncesto Rudy Fernández aseguró este lunes que los aficionados al baloncesto están "malacostumbrados" a ver al Real Madrid "arriba" cuando esta temporada no está rindiendo al nivel de los últimos años, aunque "estas transiciones son importantes" y al final "son competidores y ganadores".

"Son temporadas muy duras, muy exigentes y seguramente estamos malacostumbrados a ver al Real Madrid arriba, pero yo creo que al final las transiciones son importantes y ahora el Real Madrid está en esa transición. Cuando llegue el momento de competir, lo han demostrado contra el Barça, son competidores y ganadores", señaló en los prolegómenos de los Premios AS del Deporte 2024.

Fernández confesó que sigue viendo los partidos del Real Madrid y que disfruta viendo jugar al equipo, aunque sufre por no poder ayudar en una situación como la que viven los blancos actualmente. "Es cierto que todavía es muy reciente la retirada y siempre pica el gusanillo de poder estar ahí, pero sobre todo no de ayudar; al final, he jugado durante 22 años a nivel profesional y el baloncesto todavía sigue por ahí", señaló.

Rudy, que disputó veinte temporadas en la Liga ACB y cuatro en la NBA, anunció su retirada el pasado mes de abril y desde entonces practica "poco baloncesto" y "más golf". "Estoy disfrutando de mis hijos, de mi familia. Ahora les toca a ellos estar más con su padre. Estoy llevándolos al colegio y a hacer otras cosas. Nunca había podido coger un puente y ahora lo voy a disfrutar con mis hijos de vacaciones", destacó.

Sobre las Navidades, afirmó que las pasará "en familia". "Ahora más que nunca en familia. La decisión que tomé era para pasar más tiempo con ellos, y eso es lo que estamos haciendo", declaró.

El balear acudía a la gala para recibir un premio por su trayectoria, que dedicó "a toda la gente" que ha estado a su lado en todo momento, pero especialmente a sus compañeros. "Este es un deporte de equipo y sin ellos esto no hubiera surgido así. Estoy muy agradecido de todo lo que he vivido a nivel de trayectoria y lo que he podido conseguir gracias a mis compañeros", finalizó.